Экстрасенс Дарья Миронова: Янис Тимма запрограммировал себя на смерть с помощью тату
Незадолго до смерти Янис Тимма выкладывал видео с очередного сеанса у тату-мастера. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma
Бывший муж Анны Седаковой Янис Тимма, который был найден мёртвым рано утром в Москве, мог несознательно притянуть неприятности в свою жизнь с помощью демонических татуировок. Так считает экстрасенс Дарья Миронова.
В беседе с Life.ru она разобрала сакральные значения рисунков, которыми латвийский баскетболист покрыл своё тело незадолго до гибели. На спине Яниса Тиммы нашлось место сразу для двух огромных черепов, масонских символов, весов судьбы.
Изображение смерти, черепов, скрытых каббалистических символов, символов ока, знания масонских символов, рунических символов — всё это очень сильно влияет на характеристику судьбы, корректирует жизнь и может привести к смерти. В скрытых символах тату может на самом деле находиться формула, приближающая события к смерти. Если вы запрограммируете своё тело на умирание и набьёте тату, которая будет символизировать смерть, то так или иначе энергетическая программа, структура вашего поля и вибрации вашего поля приведут к тому, что вы сами даете телу программу на самоуничтожение
экстрасенс Дарья Миронова
Ведунья убеждена, что такая татуировка несёт в себе смыслы вроде предсмертной записки.
У бывшего мужа Анны Седоковой было много татуировок, но эта, на спине, самая свежая и большая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma
«Древние мудрецы говорили, человек, который умеет читать символ, не только открывает себя этому миру, но с успехом может преодолеть уровень отдельной Личности и достичь понимания Вселенной. Это вот как раз именно тот символ, те знания, что зашифрованы в письменах, в рисунках, которые он показал миру», — добавила собеседница Life.ru.
О смерти 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы, который был бывшим мужем певицы Анны Седоковой, стало известно в ночь на 17 декабря. Его тело было обнаружено в подъезде одного из хостелов в центре Москвы, рядом лежал телефон с заставкой, на которой была просьба позвонить Седоковой. Трагический инцидент произошел на следующий день после дня рождения артистки. За час до своей смерти он оставил в социальных сетях пророческое сообщение для бывшей жены. Анна Седокова, находясь в глубоком горе, обратилась к публике с просьбой не беспокоить её семью, так как у неё есть маленький ребенок, и она не хочет, чтобы он узнал о случившемся.