Экстрасенс Дарья Миронова: Янис Тимма запрограммировал себя на смерть с помощью тату

Изображение смерти, черепов, скрытых каббалистических символов, символов ока, знания масонских символов, рунических символов — всё это очень сильно влияет на характеристику судьбы, корректирует жизнь и может привести к смерти. В скрытых символах тату может на самом деле находиться формула, приближающая события к смерти. Если вы запрограммируете своё тело на умирание и набьёте тату, которая будет символизировать смерть, то так или иначе энергетическая программа, структура вашего поля и вибрации вашего поля приведут к тому, что вы сами даете телу программу на самоуничтожение