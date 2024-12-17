«Фанатично относился»: Экс-агент Яниса Тиммы рассказал о его маниакальной зависимости

Трагически погибший в Москве баскетболист Янис Тимма фанатично относился к своему здоровью, заявил экс-агент латвийского спортсмена Станислав Рыжов. По его словам, бывший муж Анны Седоковой не увлекался ни алкогольными напитками, ни наркотическими средствами.

«Алкоголь вообще не по его части. Наркотики тем более. Он предельно фанатично относился к своему здоровью. Был «маньяком» в этом плане, следил за формой все годы, на всех этапах своей карьеры», — цитирует агента сайт mk.ru.