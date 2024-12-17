«Фанатично относился»: Экс-агент Яниса Тиммы рассказал о его маниакальной зависимости
Агент Рыжов: Янис Тимма фанатично относился к своему здоровью
Янис Тимма. Фото © VK / БК «Зенит»
Трагически погибший в Москве баскетболист Янис Тимма фанатично относился к своему здоровью, заявил экс-агент латвийского спортсмена Станислав Рыжов. По его словам, бывший муж Анны Седоковой не увлекался ни алкогольными напитками, ни наркотическими средствами.
«Алкоголь вообще не по его части. Наркотики тем более. Он предельно фанатично относился к своему здоровью. Был «маньяком» в этом плане, следил за формой все годы, на всех этапах своей карьеры», — цитирует агента сайт mk.ru.
Тем не менее, карьера 32-летнего баскетболиста в последние годы шла по нисходящей, обратил внимание собеседник издания. По его словам, Тимма шокировал публику, когда вместо профессионального спорта начал выступать в Медиалиге в Москве. Рыжов полагает, что решение было принято не из профессиональных соображений, однако он отказался комментировать личную жизнь бывшего клиента.
Напомним, Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде одного из хостелов в центре Москвы 17 декабря. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения Анны Седоковой. Рядом с телом баскетболиста лежал смартфон, на заставке которого был указан номер певицы и просьба позвонить ей. После ЧП Седокова в слезах попросила не беспокоить её семью. К слову, Тимма шантажировал бывшую жену угрозами суицида последний месяц.