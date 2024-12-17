Life.ru снял на видео хостел, куда незадолго до смерти заселился Янис Тимма
Хостел, куда незадолго до смерти заселился Янис Тимма, опечатан
Life.ru снял на видео хостел, куда незадолго до смерти заселился баскетболист Янис Тимма. На кадрах — предположительно, комната экс-супруга Анны Седоковой, которая сейчас опечатана. Сам отель тоже не работает.
Хостел, где жил Янис Тимма незадолго до смерти, его комната опечатана. Фото © Life.ru
Отель — трёхзвёздочный, находится рядом с Экспоцентром. Номера в нём достаточно маленькие и скромные. Обычно их снимают для командировок. Владелец хостела рассказал журналистам, что комната, в которой жил спортсмен, стоит около 5 тысяч рублей в сутки. Сотрудники свидетельствуют, что Тимма был в хорошем настроении и постоянно улыбался.
Комната в хостеле, где жил Янис Тимма, опечатана. Фото © Life.ru
Хостел, где жил Янис Тимма. Фото © Life.ru
Хостел, где жил Янис Тимма. Фото © Life.ru
О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы стало известно в ночь на 17 декабря. Тело спортсмена было найдено в подъезде одного из хостелов в центре Москвы, рядом лежал телефон, на заставке которого была просьба позвонить Седоковой. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения артистки. За час до смерти он оставил в соцсетях бывшей жены пророческое сообщение. Сама певица в слезах вышла на связь и попросила не беспокоить её семью: у экс-солистки «ВИА- Гры» маленький ребёнок и она не хочет, чтобы он узнал о произошедшем.
Life.ru