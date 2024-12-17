Life.ru снял на видео хостел, куда незадолго до смерти заселился Янис Тимма

Life.ru снял на видео хостел, куда незадолго до смерти заселился баскетболист Янис Тимма. На кадрах — предположительно, комната экс-супруга Анны Седоковой, которая сейчас опечатана. Сам отель тоже не работает.

Отель — трёхзвёздочный, находится рядом с Экспоцентром. Номера в нём достаточно маленькие и скромные. Обычно их снимают для командировок. Владелец хостела рассказал журналистам, что комната, в которой жил спортсмен, стоит около 5 тысяч рублей в сутки. Сотрудники свидетельствуют, что Тимма был в хорошем настроении и постоянно улыбался.