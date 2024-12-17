«Я был заблокирован»: Отец погибшего экс-мужа Седоковой рассказал о конфликте с сыном
Отец Яниса Тиммы рассказал, что не поддерживал связь с сыном последние три года
Баскетболист Янис Тимма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma
Отец баскетболиста Яниса Тиммы, о смерти которого стало известно накануне, не поддерживал с ним связь последние три года. Мужчина также признался, что в целом находился с ним в плохих отношениях.
«Я ещё ничего не знаю. Я хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра и всё, а сейчас везде уже об этом», — сказал Райтис Тимма в интервью изданию Super.
Сейчас мужчина продолжает искать способы связаться с кем-то из знакомых Яниса. Отец умершего не теряет надежды, что произошедшее ошибка и его сына спутали с другим человеком.
О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, стало известно 17 декабря. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения певицы. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма были вместе около пяти лет, однако недавно пара развелась. Разрыв тяжело отразился на баскетболисте.