«Я был заблокирован»: Отец погибшего экс-мужа Седоковой рассказал о конфликте с сыном

«Я ещё ничего не знаю. Я хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра и всё, а сейчас везде уже об этом», — сказал Райтис Тимма в интервью изданию Super.