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17 декабря, 08:05

«Я был заблокирован»: Отец погибшего экс-мужа Седоковой рассказал о конфликте с сыном

Отец Яниса Тиммы рассказал, что не поддерживал связь с сыном последние три года

Баскетболист Янис Тимма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma

Баскетболист Янис Тимма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma

Отец баскетболиста Яниса Тиммы, о смерти которого стало известно накануне, не поддерживал с ним связь последние три года. Мужчина также признался, что в целом находился с ним в плохих отношениях.

«Я ещё ничего не знаю. Я хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра и всё, а сейчас везде уже об этом»,сказал Райтис Тимма в интервью изданию Super.

Сейчас мужчина продолжает искать способы связаться с кем-то из знакомых Яниса. Отец умершего не теряет надежды, что произошедшее ошибка и его сына спутали с другим человеком.

Нашли в подъезде: Раскрыты обстоятельства смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы
Нашли в подъезде: Раскрыты обстоятельства смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы

О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, стало известно 17 декабря. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения певицы. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма были вместе около пяти лет, однако недавно пара развелась. Разрыв тяжело отразился на баскетболисте.

Мария Любицкая
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