Алексей Блиновский из зоны СВО обжаловал решение суда о банкротстве жены
Находящийся на СВО Алексей Блиновский подал апелляционную жалобу в Арбитражный суд Москвы на решение о банкротстве жены Елены Блиновской, который признал создательницу «Марафона желаний» банкротом по её собственному заявлению. Из картотеки дел следует, что жалоба поступила в суд первой инстанции 6 декабря и будет передана в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Елена Блиновская признана банкротом 13 ноября, тогда же была открыта процедура реализации её имущества. Также в дело поступили заявления двух кредиторов: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от банка ВТБ — в размере около 270 миллионов рублей. Их требования пока не рассмотрены.
А Алексею Блиновскому вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. МВД объявило его в розыск, и вскоре супруга «королевы марафонов» задержали, однако после допроса отпустили. В конце октября стало известно, что розыск прекращён, а работа над уголовным делом в его отношении приостановлена. В Декабре Блиновский из зоны СВО подключится к суду по делу о банкротстве.
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