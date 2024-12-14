Алексей Блиновский из зоны СВО обжаловал решение суда о банкротстве жены

Находящийся на СВО Алексей Блиновский подал апелляционную жалобу в Арбитражный суд Москвы на решение о банкротстве жены Елены Блиновской, который признал создательницу «Марафона желаний» банкротом по её собственному заявлению. Из картотеки дел следует, что жалоба поступила в суд первой инстанции 6 декабря и будет передана в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Елена Блиновская признана банкротом 13 ноября, тогда же была открыта процедура реализации её имущества. Также в дело поступили заявления двух кредиторов: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от банка ВТБ — в размере около 270 миллионов рублей. Их требования пока не рассмотрены.