Блиновский из зоны СВО подключится к суду по делу о банкротстве

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский не приедет на заседание по делу о банкротстве. Суд разрешил ему подключиться через веб-камеру, потому что супруг инфобизнесменши сейчас находится в зоне СВО, сообщает Mash.

Военнослужащий задолжал банку 7,6 миллиона рублей. Погасить долг не удалось, теперь дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы. Ближайшие заседания Алексей не посетит, но будет подключаться по видеосвязи. Судья уже дал на это согласие. Первая встреча состоится 17 декабря.