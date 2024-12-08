Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 10:58

Блиновский из зоны СВО подключится к суду по делу о банкротстве

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский не приедет на заседание по делу о банкротстве. Суд разрешил ему подключиться через веб-камеру, потому что супруг инфобизнесменши сейчас находится в зоне СВО, сообщает Mash.

Военнослужащий задолжал банку 7,6 миллиона рублей. Погасить долг не удалось, теперь дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы. Ближайшие заседания Алексей не посетит, но будет подключаться по видеосвязи. Судья уже дал на это согласие. Первая встреча состоится 17 декабря.

Больше не снайпер: Алексей Блиновский нашёл новое призвание в зоне СВО
Больше не снайпер: Алексей Блиновский нашёл новое призвание в зоне СВО

Напомним, что Алексея Блиновского обвиняли в пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. В апреле он уехал в зону СВО, а в июне был объявлен в розыск МВД РФ. Позже Блиновского задержали, но после допроса отпустили. В конце октября стало известно, что розыск прекращён, а работа над уголовным делом в его отношении приостановлена. Тем временем сам предприниматель вернулся к выполнению боевых задач в зоне СВО.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Наталья Афонина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar