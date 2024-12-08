Блиновский из зоны СВО подключится к суду по делу о банкротстве
Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский не приедет на заседание по делу о банкротстве. Суд разрешил ему подключиться через веб-камеру, потому что супруг инфобизнесменши сейчас находится в зоне СВО, сообщает Mash.
Военнослужащий задолжал банку 7,6 миллиона рублей. Погасить долг не удалось, теперь дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы. Ближайшие заседания Алексей не посетит, но будет подключаться по видеосвязи. Судья уже дал на это согласие. Первая встреча состоится 17 декабря.
Напомним, что Алексея Блиновского обвиняли в пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. В апреле он уехал в зону СВО, а в июне был объявлен в розыск МВД РФ. Позже Блиновского задержали, но после допроса отпустили. В конце октября стало известно, что розыск прекращён, а работа над уголовным делом в его отношении приостановлена. Тем временем сам предприниматель вернулся к выполнению боевых задач в зоне СВО.
ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда