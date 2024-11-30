Больше не снайпер: Алексей Блиновский нашёл новое призвание в зоне СВО
Mash: Алексей Блиновский оставил должность снайпера и чинит дроны в зоне СВО
Муж инфобизнесменши Елены Блиновской оставил должность снайпера в зоне СВО. Теперь Алексей ремонтирует беспилотники в тылу, сообщает Mash.
Как сообщает телеграм-канал со ссылкой на сослуживцев Блиновского, супруг «королевы марафонов» перебрался в часть пятой ОМСБР неподалёку от Курахово в ДНР. После возвращения из столицы на снайперские боевые задания он выходил лишь несколько раз, а сейчас трудится в тылу, обеспечивая техдооснащение и участвуя в тренировках новобранцев.
Напомним, Алексея Блиновского обвиняли как пособника его супруги в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. В апреле он отправился в зону спецоперации, а в июне был объявлен МВД РФ в розыск и вскоре задержан, но его отпустили после допроса. В конце октября стало известно, что розыск Блиновского прекратился, а работу над уголовным делом в его отношении приостановили, тогда как сам предприниматель вернулся к выполнению боевых задач в зоне СВО.
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