Больше не снайпер: Алексей Блиновский нашёл новое призвание в зоне СВО

Как сообщает телеграм-канал со ссылкой на сослуживцев Блиновского, супруг «королевы марафонов» перебрался в часть пятой ОМСБР неподалёку от Курахово в ДНР. После возвращения из столицы на снайперские боевые задания он выходил лишь несколько раз, а сейчас трудится в тылу, обеспечивая техдооснащение и участвуя в тренировках новобранцев.