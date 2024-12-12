ТАСС: Блиновская попросила снизить налоговые требования из-за миллиардного долга

Елена Блиновская обратилась в Верховный суд России с просьбой направить её налоговое дело на повторное рассмотрение. В своей кассационной жалобе блогер требует пересмотра расчёта недоимки по НДС и НДФЛ, а также снижения суммы штрафа и пени. Напомним, что после частичной оплаты её долг составляет более 1,2 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документацию.