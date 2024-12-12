ТАСС: Блиновская попросила снизить налоговые требования из-за миллиардного долга
Елена Блиновская обратилась в Верховный суд России с просьбой направить её налоговое дело на повторное рассмотрение. В своей кассационной жалобе блогер требует пересмотра расчёта недоимки по НДС и НДФЛ, а также снижения суммы штрафа и пени. Напомним, что после частичной оплаты её долг составляет более 1,2 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документацию.
По данным агентства, иск касается спора «королевы марафонов» с ИФНС России по Москве. Блиновская намерена добиться корректировки расчёта налоговых обязательств и применения смягчающих обстоятельств при назначении штрафа за нарушение законодательства.
«По налоговому спору Блиновской Елены Олеговны в Верховный суд Российской Федерации подана кассационная жалоба», — указано в материалах дела.
Напомним, что Блиновская была заключена под стражу до 2 февраля 2025 года по делу о неуплате налогов. 22 ноября суд признал её банкротом и постановил запустить процедуру реализации имущества, чтобы закрыть долг за счёт вырученных средств. А недавно появилась информация, якобы блогер внезапно перестала быть должницей. Однако налоговый юрист не подтвердил исчезновение миллиардного долга.
Life.ru