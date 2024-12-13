Арзамасова, Федункив, Погребняк и ещё 10 отечественных звёзд, ставших мамами в 2024 году

Год семьи для российского шоубиза не прошёл даром: пальцев на всех конечностях не хватит, чтобы сосчитать, кто из отечественных певиц, актрис и блогеров стал мамой в уходящем году. Мы попытались собрать небольшой список из самых известных звёзд, которые произвели на свет маленьких россиян в 2024 году.

Марина Федункив

Марина Федункив в 2024 году родила своему мужу, Стефано Маджи, сына. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Марина Федункив — актриса кино и телешоу, наиболее известная по сериалу «Реальные пацаны» и программе Comedy Woman. В «Реальных пацанах» Марина играла маму Коляна. За свою жизнь Федункив сменила трёх мужей: с первым из них, Сергеем Щелчковым, она была вместе 12 лет, со вторым брак длился на год больше, а её последний муж, Стефано Маджи, моложе возлюбленной на 13 лет. Но это не помешало их счастью. В 2024 году у Федункив и Маджи родился сын. Правда, многие считают, что беременность была подставной.

Анастасия Костенко

Анастасия Костенко родила в 2024 году сына Ярослава. Её муж, футболист Дмитрий Тарасов, был очень рад. Фото © ТАСС / TASS / Вячеслав Прокофьев

Анастасия Костенко — модель, победительница конкурса красоты «Донская красавица – 2012» и участница «Мисс мира – 2014» в Лондоне. Костенко замужем за полузащитником Дмитрием Тарасовым. В 2018-м у пары родилась дочь Милана, в 2020-м — снова дочь, Ева, в 2021-м — сын Алексей, а последним ребёнком пары является сын Ярослав, который родился 15 февраля 2024 года.

Мария Погребняк

Мария Погребняк в 2024 году родила ребёнка от нового мужа. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Мария Погребняк, модель и блогер, восемь лет была замужем за футболистом Павлом Погребняком. У пары родилось три сына: Артём, Павел и Алексей. 6 сентября блогер снова стала матерью: она родила ребёнка от своего нового мужа, предпринимателя Игоря Головинского.

Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны из «Папиных дочек», родила дочь Лию. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Супруг «Галины Сергеевны» из «Папиных дочек» — фигурист Илья Авербух. Муж старше Арзамасовой на 22 года, но такая большая разница никак не мешает их любви: у пары уже двое детей. В 2021 году Елизавета родила сына Льва, а 8 августа 2024 года у пары родилась дочь Лия.

Ассоль Васильева

Ассоль Васильева, супруга рэпера ST, родила дочку Эльзу. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ассоль ­— модель и телеведущая, а по совместительству супруга известного рэпера ST (Александра Степанова). С мужем Ассоль познакомилась в далёком 2014 году, их браку исполнилось 10 лет, когда ведущая родила Степанову дочку Эльзу 21 января 2024-го. У пары уже был один ребёнок: в 2021-м Ассоль родила дочку Эстель.

Маргарита Цой

Модель Маргарита Цой родила сына по имени Иордан. Фото © VK / Маргарита Зейналова

Известная модель Маргарита Цой — супруга азербайджанского музыканта Эльмана Зейналова, который является продюсером рекорд-лейбла RAAVA Music. Пара вместе с 2019 года, в 2020 году Маргарита родила своего первого ребёнка, дочь Мариэль. В январе этого года Маргарита порадовала Зейналова рождением сына по имени Иордан.

Мария Силуянова

Диджей Мария Силуянова родила от певца Данко сына, причём пара долго скрывала беременность. Фото © VK / Мария Силуянова

Мария Силуянова, знаменитый диджей и дизайнер, является женой популярного певца Данко. В 2017 году она родила своего первого ребёнка, Руслана, от бывшего мужа, который не особо участвовал в их жизни. В 2018-м Силуянова встретила Данко, они долго жили вместе, но пожениться решили только в 2024 году. 11 сентября того же года Силуянова родила сына, причём беременность пара скрывала до самого последнего момента.

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич родила мужу уже третью дочь, её назвали Оливией. Фото © ТАСС / Сергей Петров

Анна Хилькевич — актриса и ведущая. Она известна по роли Евы в фильме «Иван Васильевич меняет всё». Замужем актриса уже второй раз: у неё был несчастливый брак со сценографом Антоном Покрепой, который продолжался с 2011 по 2012 год. После развода Анна повстречала бизнесмена Артура Волкова, с которым она в браке с 2015 года. В 2015-м актриса родила дочь Арианну, а в 2018 году — Анну-Марию. В 2024 году, 17 сентября, Хилькевич родила уже третью дочь, которую пара назвала Оливией.

Дарья Мельникова

Женя из «Папиных дочек» родила дочку от Романа Набатова. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Дарья Мельникова прежде всего прославилась, конечно, ролью Жени Васнецовой из «Папиных дочек», а затем сыграла Ольгу Горшенёву в «Короле и Шуте». В 2013 году «Женя» вышла замуж за Артура Смольянинова и родила ему двух сыновей, Артура и Марка, в 2015 и 2018 году соответственно. В 2021 году их брак распался. Мельникова снова вышла замуж, на этот раз за Романа Набатова, и в июне 2024 года родила дочку.

Анастасия Кривошеева

Модель Анастасия Кривошеева родила сына для DJ Smash. Фото © VK / Anastasia Krivosheeva • Анастасия Кривошеева

Модель Анастасия Кривошеева ­— супруга самого известного диджея России, DJ Smash. Пара познакомилась в 2011 году в самолёте Париж – Москва, но официально свои отношения зарегистрировала только в 2020 году, когда родилась дочка Серафима. 4 марта 2024 года у них родился ещё один ребёнок, на этот раз сын. Раскрывать имя своего чада Кривошеева и Smash не спешат.

Марина Кравец

Марина Кравец родила дочку по имени Валерия. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Марина Кравец, телеведущая и победительница ТЭФИ 2018 года, с 2013-го замужем за продюсером Аркадием Водаховым. В 2020 году у пары родилась дочь Вероника, а 13 марта 2024 года Кравец произвела на свет второго ребёнка — тоже девочку. Ей дали имя Валерия.

Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум родила мужу, спортсмену Даниилу Наумову, сына Эрика. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Анна Старшенбаум — известная отечественная актриса. Она сыграла, например, Констанцию в «Трёх мушкетёрах» 2013 года и Сашу Николаеву в сериале «Мой парень — ангел». С 2009 по 2017 год она была замужем за Алексеем Бардуковым, актёром кино и сериалов. В 2011-м Анна родила ему сына Ивана, но брак не был счастливым: Старшенбаум даже завела роман на стороне. После развода бойфрендом Анны стал спортсмен Даниил Наумов. 11 февраля 2024 года у них родился сын Эрик.

Евгения Малахова

Евгения Малахова из группы Reflex родила дочку по имени Павла. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Евгения Малахова, певица и бывшая участница группы Reflex, с 2014 по 2019 год была замужем за продюсером Ренатом Давлетьяровым. Их брак был не очень счастливым и очень бездетным. В 2020 году Малахова снова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова. В 2022 году у пары родился сын, а 12 июля 2024 года Евгения родила дочку, которую назвали Павлой.