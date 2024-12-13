Актёр Сергей Бурунов воссоединился с бизнесвумен Екатериной Леви

Сергей Бурунов, известный российский актёр, недавно удивил поклонников своим заметным похудением. Весной 2024 года ему исполнилось 47 лет, и к осени он сбросил 15 килограммов. Многочисленные слухи о его методах похудения, включая использование скандального «Оземпика», были развеяны самим актёром, сообщает Woman.ru.

Бурунов признался, что главным фактором в его трансформации стала несчастная любовь. «Расставание — маленькая смерть. Была часть тебя, и её нет», — делился он своими переживаниями.

Слухи о личной жизни актёра всегда будоражили общественность. Ему приписывали романы с такими известными личностями, как Нонна Гришаева и Марина Зудина. Однако летом 2024 года появилась информация о его отношениях с бизнесвумен из Перми Екатериной Леви. Пару впервые заметили вместе на вручении премии в МХТ им. Чехова, а затем на международном фестивале в Баку. Тогда Сергей старался избегать внимания прессы, но всё изменилось на дне рождения Эмина Агаларова.

На этом мероприятии, посвящённом 45-летию певца, присутствовали многие звёзды российской эстрады, включая Григория Лепса, Тимати и Ксению Собчак. Сергей Бурунов также был среди гостей и появился в сопровождении Екатерины Леви. Пара была одета в стильные total black аутфиты, а Екатерина привлекла внимание своим бархатным мини-платьем и аксессуарами от Gucci. На фотографиях с праздника видно, как Сергей нежно обнимает девушку, демонстрируя, что их отношения пережили трудности и вновь обрели гармонию.

До недавнего времени Сергей считался завидным холостяком, никогда не был женат и не афишировал серьёзные отношения. Однако его появление с Екатериной на светском мероприятии свидетельствует о серьёзности их чувств. Возможно, это начало новой главы в личной жизни актёра, которая обещает быть насыщенной и счастливой.