Актёр Сергей Бурунов расстался с возлюбленной и потерял 15 килограммов

Известный российский актёр Сергей Бурунов, звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» и «голос» Леонардо Ди Каприо в российском дубляже, расстался с возлюбленной и заметно похудел. За несколько месяцев 47-летний актёр сбросил 15 килограммов, что не осталось незамеченным поклонниками и журналистами. Его изменения в фигуре стали темой обсуждения в СМИ и соцсетях.

Сам Бурунов объясняет свое похудение не диетами и не препаратами, такими как «Оземпик», а душевными страданиями, связанными с разрывом отношений. Актёр называет расставание «маленькой смертью», подчёркивая, что душевные травмы заживают медленно и болезненно. «Была часть тебя — и её нет. Там йодом не помажешь», — делится он в интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Имя возлюбленной, с которой расстался Бурунов, он не раскрывает, однако в последние месяцы его часто видели с 35-летней бизнесвумен Екатериной Леви. Пара посещала различные мероприятия, включая свадьбу Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук, где они не прятали своих чувств. В последнее время Сергей и Екатерина часто появляются на публике, что вызывает у поклонников надежды на новую любовь актёра.

Несмотря на личные переживания, Сергей Бурунов продолжает активно работать и оставаться в центре внимания. Поклонники уверены, что актёр обязательно встретит новую любовь. Сам он признаётся, что мечтает о семье и детях, хотя до сих пор не был женат, что добавляет интриги в его личную жизнь.