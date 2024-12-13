Анна Ковальчук узнала о беременности во время съёмок сериала «Тайны следствия»

47-летняя актриса из сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук рассказала, что узнала о своей первой беременности во время съёмок. Артистка впервые стала мамой в 23 года.

Тогда проект о работе правоохранительных органов только начинался и, по словам актрисы, всё шло тяжело. Никто из команды не мог гарантировать, что сериал станет успешным.

«Постоянно хотелось спать, а тут выезд в морг, тюрьму, на кладбище… Наверное, первые сезоны «Тайн...» стали настоящим испытанием для моего отношения к профессии: выдержать такой график можно было лишь из-за огромной любви к работе и, вероятно, из-за возраста», — отметила Анна в интервью «Караван историй».

Напомним, что Ковальчук родила первого ребёнка в 2000 году. На свет появилась девочка Злата от актёра Анатолия Ильченко. Через пять лет пара развелась и актриса снова вышла замуж за бизнесмена Олега Капустина. В браке у них родился сын Добрыня, сейчас ему 14 лет.