Жену актёра Александра Петрова заподозрили в беременности

Александр Петров, известный актёр, и его супруга Виктория Антонова, возможно, готовятся стать родителями. Пара появилась на премьере спектакля Петрова «25.01», которая состоялась в арт-холле «Музосфера». Виктория весь вечер поправляла свой жакет, чем привлекла внимание публики. Гостям показалась, что под одеждой, она пытается скрыть округлившийся живот. Подобные наблюдения породили слухи о беременности, которые пока не подтверждены официально.

Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marysatll

Слухи о возможном пополнении в семье Петровых усилились после их визита в Переславль-Залесский, родной город актёра. В соцсетях Александр поделился фотографиями с поездки, на которых Виктория была в свободном вязаном свитере. Внимательные подписчики заметили, что у девушки выступает животик, и предположили, что она может быть в положении.

История их отношений началась год назад. Вскоре после знакомства Петров повел свою избранницу в ЗАГС, где они тихо расписались в кругу самых близких. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников и друзей, так как Александр на тот момент ещё не завершил отношения с предыдущей невестой, Стасей Милославской. Тем не менее, пара отметила первую годовщину свадьбы, обменявшись трогательными признаниями в соцсетях. Виктория написала: «Год, как мы взялись за руки и идём своей счастливой дорогой, а волшебство и чудо идут рядом соседней дорогой с самого начала и я желаю нам, чтобы так продолжалось всю жизнь. Я люблю тебя, муж!».

Пара пока официально не подтвердила слухи о беременности, но интерес к их личной жизни не утихает. 25 ноября в первую годовщину брака Александр и Виктория провели пышную свадьбу в подмосковном Лапине. Поклонники предполагали, что на празднике они объявят о пополнении в семье, однако радостных новостей не прозвучало.