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26 ноября, 00:56

«Очень тебя люблю!»: Петров показал трогательное лавстори по случаю ситцевой свадьбы

Александр Петров трогательно поздравил супругу с первой годовщиной свадьбы

Александр Петров с супругой Викторией. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

Александр Петров с супругой Викторией. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

Российский актёр Александр Петров 25 ноября отпраздновал первую годовщину свадьбы. Кинозвезда адресовал супруге Виктории трогательное поздравление по случаю ситцевой свадьбы, сопроводив его серией совместных снимков.

«Нам один год! Жена, очень тебя люблю!» — написал артист в соцсетях.

  • Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
    Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
  • Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
    Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
  • Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
    Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
  • Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
    Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
  • Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
    Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

Александр Петров с супругой Викторией. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

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Александр Петров — самый дорогой российский актер?
Александр Петров — самый дорогой российский актер?

Напомним, что Петров расписался с супругой в сентябре прошлого года, но пышную свадьбу молодожёны закатили лишь 25 ноября. Гостями торжества стали многие звёзды российского шоу-бизнеса, такие Филипп Киркоров, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Леонид Ярмольник, Виктор Добронравов и другие.

Илья Пушкарев
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