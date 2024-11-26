«Очень тебя люблю!»: Петров показал трогательное лавстори по случаю ситцевой свадьбы
Александр Петров трогательно поздравил супругу с первой годовщиной свадьбы
Александр Петров с супругой Викторией. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
Российский актёр Александр Петров 25 ноября отпраздновал первую годовщину свадьбы. Кинозвезда адресовал супруге Виктории трогательное поздравление по случаю ситцевой свадьбы, сопроводив его серией совместных снимков.
«Нам один год! Жена, очень тебя люблю!» — написал артист в соцсетях.
Напомним, что Петров расписался с супругой в сентябре прошлого года, но пышную свадьбу молодожёны закатили лишь 25 ноября. Гостями торжества стали многие звёзды российского шоу-бизнеса, такие Филипп Киркоров, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Леонид Ярмольник, Виктор Добронравов и другие.