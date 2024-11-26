«Очень тебя люблю!»: Петров показал трогательное лавстори по случаю ситцевой свадьбы

«Нам один год! Жена, очень тебя люблю!» — написал артист в соцсетях.

Напомним, что Петров расписался с супругой в сентябре прошлого года, но пышную свадьбу молодожёны закатили лишь 25 ноября. Гостями торжества стали многие звёзды российского шоу-бизнеса, такие Филипп Киркоров, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Леонид Ярмольник, Виктор Добронравов и другие.