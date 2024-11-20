Александр Петров — самый дорогой российский актер?

Александр Петров продолжает укреплять свои позиции в шоу-бизнесе. По данным СМИ, гонорар артиста за участие в одном рекламном ролике может достигать внушительных 50 миллионов рублей. Такие цифры делают его одним из самых высокооплачиваемых актёров России.

Однако не все коллеги по цеху разделяют радость от работы с Петровым. По словам сценариста «Полицейского с Рублёвки» Ильи Куликова, работа с Петровым не всегда была простой. Он процитировал слова актёра: «Например, я не хочу сниматься по 12 часов. Я хочу сниматься максимум 8 часов за миллион. А на вас всех — 60 человек группы — мне наплевать, потому что я очень важен. И теперь вы можете смотреть на меня во всех рекламах и наслаждаться».

Куликов также отметил, что после успеха сериала Петров начал выдвигать всё более высокие требования к условиям работы, что создавало определённые сложности на съёмочной площадке.

Представители рекламных агентств отмечают, что столь высокая стоимость объясняется не только популярностью Петрова, но и его требовательностью к условиям сотрудничества. Актёр тщательно отбирает проекты и готов участвовать только в тех, которые соответствуют его высоким стандартам.

Участие Петрова в рекламных кампаниях зависит от его кинопроектов. Ведь во время съёмок в фильмах актёр может выглядеть довольно необычно. Например, в одном из своих проектов он снялся с наполовину выбритой головой, из-за чего на интервью и мероприятиях он часто появляется в шапке, как рассказал агент актёра.

Следует отметить, что Александр Петров не только снимается в отдельных роликах для различных брендов, но и часто становится лицом целых рекламных кампаний.