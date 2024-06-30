"Чудо-женщина": Александр Петров устроил романтик для своей жены в честь её 23-летия

Актёр Александр Петров устроил настоящий романтичный сюрприз для своей жены Виктории Антоновой в честь её 23-летия. Артист разместил в Instagram* подборку трогательных фотографий с супругой.

Жена Александра Петрова показала, как её поздравил муж с 23-летием. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriyaantonova_

"Любимая жена! С днём рождения! С тобой всегда и везде хорошо, классно, круто, кайфово! Спасибо тебе за волшебство! Спасибо за счастье! Я тебя очень люблю", — написал Петров в соцсети.







Актёр подарил супруге букет разноцветных роз и большой торт. Также он украсил комнату золотыми и белыми воздушными шарами в форме сердец. Жена артиста показала на своей странице видео с украшенной комнатой. Петров также подарил ей торт с надписью Superwoman (Чудо-женщина), который отсылает к героине комиксов DC.

На кадрах девушка танцует перед камерой, восторженно реагируя на многочисленные подарки мужа. Они дурачатся, обнимаются и всячески демонстрируют свою любовь.

Напомним, Александр Петров женился 10 сентября прошлого года, скромная церемония состоялась в Барвихе. Артист познакомился со своей избранницей случайно — на улице. По его словам, "она не актриса и вообще человек непубличный, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьёй". Спустя несколько встреч молодые люди решили пожениться. До этого Петров несколько лет встречался с коллегой Стасей Милославской, а ещё раньше — с Ириной Старшенбаум. При этом СМИ сообщали, что Петров мог тайно крутить роман с будущей супругой как минимум полгода.