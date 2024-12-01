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1 декабря, 11:24

«Невозможно»: 53-летнюю Федункив заподозрили в «‎подставной» беременности и родах

Врач Андреева: 53-летняя Федункив не могла родить ребёнка, это сделала сурмама

Марина Федункив. Обложка © VK / fedunkiv_m

Марина Федункив. Обложка © VK / fedunkiv_m

Акушер-гинеколог Анна Андреева усомнилась в том, что 53-летняя Марина Федункив смогла самостоятельно забеременеть и родить в таком возрасте. По мнению врача, звезда «Реальных пацанов» прибегла к помощи суррогатной матери, хотя и отрицает это.

Акушер рассказал, можно ли (и стоит ли) забеременеть после 50 лет по примеру Марины Федункив
Акушер рассказал, можно ли (и стоит ли) забеременеть после 50 лет по примеру Марины Федункив

«За весь свой многолетний опыт я ни разу не видела, чтобы женщины старше 50 лет рожали сами. В таком возрасте возможны услуги суррогатной матери, но и тут есть загвоздка — яйцеклетки, скорее всего, будут донорские. Что касается Марины Федункив, то невозможно в 53 года с таким активным ритмом жизни родить. Я уверена, что малыша выносила суррогатная мать», — отметила гинеколог в беседе с «Вечерней Москвой».

Напомним, 27 ноября Марина Федункив подтвердила, что стала матерью. Актриса родила долгожданного первенца от молодого мужа Стефано Маджи. Перед беременностью супруги консультировались с разными профессорами, поскольку рожать знаменитость хотела исключительно сама. Артистка занялась общим оздоровлением организма: бросила курить, полностью исключила алкоголь. Она отметила, что появление малыша подарило ей бесконечное счастье.

Алёна Зиновьева
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