«Невозможно»: 53-летнюю Федункив заподозрили в «подставной» беременности и родах
Врач Андреева: 53-летняя Федункив не могла родить ребёнка, это сделала сурмама
Марина Федункив. Обложка © VK / fedunkiv_m
Акушер-гинеколог Анна Андреева усомнилась в том, что 53-летняя Марина Федункив смогла самостоятельно забеременеть и родить в таком возрасте. По мнению врача, звезда «Реальных пацанов» прибегла к помощи суррогатной матери, хотя и отрицает это.
«За весь свой многолетний опыт я ни разу не видела, чтобы женщины старше 50 лет рожали сами. В таком возрасте возможны услуги суррогатной матери, но и тут есть загвоздка — яйцеклетки, скорее всего, будут донорские. Что касается Марины Федункив, то невозможно в 53 года с таким активным ритмом жизни родить. Я уверена, что малыша выносила суррогатная мать», — отметила гинеколог в беседе с «Вечерней Москвой».
Напомним, 27 ноября Марина Федункив подтвердила, что стала матерью. Актриса родила долгожданного первенца от молодого мужа Стефано Маджи. Перед беременностью супруги консультировались с разными профессорами, поскольку рожать знаменитость хотела исключительно сама. Артистка занялась общим оздоровлением организма: бросила курить, полностью исключила алкоголь. Она отметила, что появление малыша подарило ей бесконечное счастье.