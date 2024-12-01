«Невозможно»: 53-летнюю Федункив заподозрили в «‎подставной» беременности и родах

Акушер-гинеколог Анна Андреева усомнилась в том, что 53-летняя Марина Федункив смогла самостоятельно забеременеть и родить в таком возрасте. По мнению врача, звезда «Реальных пацанов» прибегла к помощи суррогатной матери, хотя и отрицает это.

Акушер рассказал, можно ли (и стоит ли) забеременеть после 50 лет по примеру Марины Федункив

Акушер рассказал, можно ли (и стоит ли) забеременеть после 50 лет по примеру Марины Федункив

«За весь свой многолетний опыт я ни разу не видела, чтобы женщины старше 50 лет рожали сами. В таком возрасте возможны услуги суррогатной матери, но и тут есть загвоздка — яйцеклетки, скорее всего, будут донорские. Что касается Марины Федункив, то невозможно в 53 года с таким активным ритмом жизни родить. Я уверена, что малыша выносила суррогатная мать», — отметила гинеколог в беседе с «Вечерней Москвой».