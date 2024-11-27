Марина Федункив подтвердила, что родила сына в 53 года

Российская актриса Марина Федункив подтвердила, что стала мамой в 53 года. Артистка родила сына.

В интервью kp.ru Федункив призналась, что рождение ребёнка подарило ей бесконечное счастье, а после этого все в мире стало неважным для неё. Имя своего первенца звезда пока держит в секрете.