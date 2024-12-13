«Плюс 28 кг»: Ида Галич честно показала, как выглядела после родов

Телеведущая и блогер Ида Галич открыто поделилась с подписчиками своей историей о том, как она выглядела и чувствовала себя после рождения первенца. В своём честном посте в социальных сетях Ида показала фото в белье, на котором запечатлена с лишними 28 килограммами, и призналась, что в тот период часто ругала себя.

Ида Галич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

Ида рассказала, что после родов она пробовала множество диет и сталкивалась с различными ограничениями. Однако, по её словам, ей потребовалось несколько лет, чтобы осознать, что все глобальные изменения начинаются с внутреннего состояния и работы над собой. Она призналась, что не сразу поверила в пользу ежедневных физических нагрузок и не уделяла должного внимания дефицитам в своём организме.

После расставания с мужем Аланом Басиевым в декабре 2020 года Галич начала активно работать над возвращением к форме до беременности. В 2022 году она приступила к регулярным тренировкам, включая занятия по боксу, пилатесу и йоге. Звезда также практически отказалась от сладкого, позволяя себе десерты лишь раз в неделю. Недавно Ида усложнила себе задачу, полностью исключив десерты из рациона на месяц.

Кроме того, телеведущая взяла за правило проходить не менее 10 тысяч шагов каждый день. Она делилась в социальных сетях кадрами с прогулок и отмечала, что не ложилась спать, пока не достигала этой цели. Ида подчеркнула, что такая привычка положительно сказалась на её общем состоянии.

Галич гордится результатами, которых ей удалось добиться благодаря дисциплине и ежедневному труду. Она подчёркивает, что все изменения начинаются с головы, и её опыт — это пример того, как внутренние перемены могут привести к значительным внешним результатам.