Мама Иды Галич разбила голову в отеле в центре Москвы

В Москве госпитализировали маму Иды Галич. Её доставили в больницу прямо из отеля в центре города. По данным Mash, Зарина Галич разбила голову на выходе из SPA.

Известно, что женщина с дочерью отдыхала в релакс-зоне гостиницы Stella di Mosca на Большой Никитской. После завершения процедур она упала и ударилась головой об пол. Сотрудники, увидев кровь, сразу вызвали скорую помощь. Врачи вынесли женщину на носилках и доставили её в Боткинскую больницу. Женщине продезинфицировали рану и перевязали голову, после чего отпустили домой. Всё это время мать сопровождала сама блогерша.