Мама Иды Галич разбила голову в отеле в центре Москвы
Ида Галич и её мать Зарина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zarina_galich
В Москве госпитализировали маму Иды Галич. Её доставили в больницу прямо из отеля в центре города. По данным Mash, Зарина Галич разбила голову на выходе из SPA.
Известно, что женщина с дочерью отдыхала в релакс-зоне гостиницы Stella di Mosca на Большой Никитской. После завершения процедур она упала и ударилась головой об пол. Сотрудники, увидев кровь, сразу вызвали скорую помощь. Врачи вынесли женщину на носилках и доставили её в Боткинскую больницу. Женщине продезинфицировали рану и перевязали голову, после чего отпустили домой. Всё это время мать сопровождала сама блогерша.
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