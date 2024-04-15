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15 апреля, 11:13

Вышел покурить, а вернулся в крови: Режиссёр Доброхотов попал в больницу с ножевым ранением

SHOT: В Москве с ножевыми ранениями госпитализировали кинорежиссёра Доброхотова

Кинорежиссёр Родион Доброхотов. Обложка © Kinopoisk.ru

Кинорежиссёр Родион Доброхотов. Обложка © Kinopoisk.ru

В Москве кинорежиссёр Родин Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, вечером 14 апреля 32-летний кинодеятель находился у себя дома в столичном районе Отрадное вместе с девушкой. Около 23:00 мужчина вышел покурить в подъезд, а вернулся только через час и весь в крови. Медики госпитализировали Доброхотова, у него зафиксировали колото-резаные раны живота, правой руки и пальцев. Девушке и врачам режиссёр сказал, что сам себя порезал после неудачного падения на нож. Полиция проводит проверку.

Доброхотов учился на режиссёрском факультете во ВГИКе. В 2010 году снялся как актёр в сериале "Супруги". В 2019-м вышла короткометражка "Космонавт Петров", где он выступил как сценарист и режиссёр.

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Дарья Нарыкова
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