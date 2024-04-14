Митя Фомин травмировался на отдыхе в Турции

Популярный певец Митя Фомин опубликовал ролик из Турции, на котором врач обрабатывает ему рану на ноге. Подробности происшествия неизвестны, но он уточнил, что перелома нет. Об этом звезда сообщила на странице в социальной сети.

Певец Митя Фомин получил травму ноги на отдыхе в турецком отеле. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mf_agent

"Всё нормально. Жив-здоров, слава богу", — сказал исполнитель на видео.

В начале апреля Фомин уехал на отдых в Турцию. Ранее певец публиковал видео, как проводит время в аквапарке и танцует. А сегодня после травмы ноги вновь отправился на пробежку и сообщил, что это не повод отменять тренировку.