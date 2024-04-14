Митя Фомин травмировался на отдыхе в Турции
Певец Митя Фомин получил травму ноги на отдыхе в турецком отеле
Певец Митя Фомин получил травму ноги на отдыхе в турецком отеле. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mf_agent
Популярный певец Митя Фомин опубликовал ролик из Турции, на котором врач обрабатывает ему рану на ноге. Подробности происшествия неизвестны, но он уточнил, что перелома нет. Об этом звезда сообщила на странице в социальной сети.
Певец Митя Фомин получил травму ноги на отдыхе в турецком отеле. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mf_agent
"Всё нормально. Жив-здоров, слава богу", — сказал исполнитель на видео.
В начале апреля Фомин уехал на отдых в Турцию. Ранее певец публиковал видео, как проводит время в аквапарке и танцует. А сегодня после травмы ноги вновь отправился на пробежку и сообщил, что это не повод отменять тренировку.
Ранее Митя Фомин заявил о готовности отправиться на передовую. Ещё перед карьерой артиста он получил медицинское образование врача в Новосибирском мединституте и окончил факультет педиатрии. И хотя певец готов пойти работать медиком на передовой, его диплом дисквалифицирован, поскольку звезда не работала по профессии уже больше 20 лет.