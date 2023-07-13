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Регион
Опубликовано 13 июля 2023, 13:10
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Митя Фомин заявил о готовности отправиться на передовую

Певец Митя Фомин: Если Родина позовёт, то пойду работать медиком в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российский певец Митя Фомин собирается отправиться в зону спецоперации на Украине, "если Родина позовёт". Об этом он заявил в беседе с 5-tv.ru.

"Если будет нужно, я пойду работать и в больницу. Если Родина позовёт и будет нуждаться, то я пойду обязательно. Я забуду про всё и буду делать совершенно разную работу", — сказал он.

Фомин ещё перед карьерой артиста получил медицинское образование врача в Новосибирском мединституте, он закончил факультет педиатрии. И хотя певец готов пойти работать медиком на передовой, на сегодняшний день его диплом врача дисквалифицирован, поскольку Митя Фомин не работал по профессии уже больше 20 лет.

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Ранее блогер Николай Соболев* заявил, что у него не останется других вариантов, как отправиться в зону СВО в случае угрозы РФ. Он подчеркнул, что не из тех людей, кто сбегает.

*Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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Евгения Колесникова
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