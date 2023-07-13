Российский певец Митя Фомин собирается отправиться в зону спецоперации на Украине, "если Родина позовёт". Об этом он заявил в беседе с 5-tv.ru.

"Если будет нужно, я пойду работать и в больницу. Если Родина позовёт и будет нуждаться, то я пойду обязательно. Я забуду про всё и буду делать совершенно разную работу", — сказал он.

Фомин ещё перед карьерой артиста получил медицинское образование врача в Новосибирском мединституте, он закончил факультет педиатрии. И хотя певец готов пойти работать медиком на передовой, на сегодняшний день его диплом врача дисквалифицирован, поскольку Митя Фомин не работал по профессии уже больше 20 лет.

Ранее блогер Николай Соболев* заявил, что у него не останется других вариантов, как отправиться в зону СВО в случае угрозы РФ. Он подчеркнул, что не из тех людей, кто сбегает.