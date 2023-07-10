Михалков объявил бойцов СВО суверенной элитой и передал им на фронт "источник силы"

Народный артист РСФСР, кинорежиссёр и телеведущий Никита Михалков назвал участников специальной военной операции суверенной элитой. Об этом он заявил на творческой встрече с бойцами, в ходе которой передал им тираж впервые опубликованных фронтовых стихов его отца — известного поэта Сергея Михалкова. Кадры публикует телеканал "Звезда".

Никита Михалков на творческой встрече с бойцами ВС России передал им тираж впервые опубликованных фронтовых стихов его отца. Видео © Телеканал "Звезда"

Михалков рассказал, что в стихах огромная сила, а также признался, что хочет, чтобы эти книги передали бойцам СВО вместе с новым обмундированием — в вещмешках и карманах. По его мнению, это очень важно на сегодняшний день, потому что его отец и сам успел пережить военное время и зарифмовать этот опыт в строках. Никита Сергеевич убеждён, что данные книги станут источником "огромной силы" для наших ребят на фронте.

"Это, на мой взгляд, серьёзная и глубокая поддержка тех ребят, которые сегодня на самом краю защищают наше будущее. Я уверен, что суверенная элита, без которой не может жить государство, рождается сегодня там", — заявил Михалков.