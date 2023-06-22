Актриса Ольга Будина со слезами на глазах прочла стих-напутствие для бойцов СВО
Актриса Ольга Будина прочла стих-напутствие для бойцов в зоне СВО
Актриса Ольга Будина перед концертом "Вещая правда Победы", приуроченным ко Дню памяти и скорби, прочла стих-напутствие нашим воинам, находящимся сейчас в зоне спецоперации на Украине. Она рассказала, что, не дожидаясь никаких грантов, запустила у себя в Телеграм-канале проект "Каждый день новый стих".
Актриса Ольга Будина прочла стих-напутствие воинам в зоне СВО. Видео © LIFE
Теперь актрисе каждый день присылают свои произведения современные российские поэты, которые сегодня тоже не остались в стороне и сражаются пером. Будина выбрала из них стихотворение "Дерись, как в детстве", которое написала автор сборника стихов "Свеча", журналист Наталья Денисенко.
"Дерись, как в детстве, сам не чуя боли,
загнав под веко гневную слезу.
Дерись не мышцей, а движеньем воли,
остановив секунду на лету", — зачитала актриса и не смогла сдержать слёз.
Ранее в рамках мероприятия в московском Театре Российской армии актёр Владимир Машков рассказал о важности спецоперации и о борьбе с фашизмом в ходе СВО.
LIFE