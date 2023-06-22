Актриса Ольга Будина перед концертом "Вещая правда Победы", приуроченным ко Дню памяти и скорби, прочла стих-напутствие нашим воинам, находящимся сейчас в зоне спецоперации на Украине. Она рассказала, что, не дожидаясь никаких грантов, запустила у себя в Телеграм-канале проект "Каждый день новый стих".

Актриса Ольга Будина прочла стих-напутствие воинам в зоне СВО. Видео © LIFE

Теперь актрисе каждый день присылают свои произведения современные российские поэты, которые сегодня тоже не остались в стороне и сражаются пером. Будина выбрала из них стихотворение "Дерись, как в детстве", которое написала автор сборника стихов "Свеча", журналист Наталья Денисенко.

"Дерись, как в детстве, сам не чуя боли, загнав под веко гневную слезу. Дерись не мышцей, а движеньем воли, остановив секунду на лету", — зачитала актриса и не смогла сдержать слёз.