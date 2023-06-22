ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 17:54
4827

Актриса Ольга Будина со слезами на глазах прочла стих-напутствие для бойцов СВО

Актриса Ольга Будина прочла стих-напутствие для бойцов в зоне СВО

Актриса Ольга Будина перед концертом "Вещая правда Победы", приуроченным ко Дню памяти и скорби, прочла стих-напутствие нашим воинам, находящимся сейчас в зоне спецоперации на Украине. Она рассказала, что, не дожидаясь никаких грантов, запустила у себя в Телеграм-канале проект "Каждый день новый стих".

Актриса Ольга Будина прочла стих-напутствие воинам в зоне СВО. Видео © LIFE

Теперь актрисе каждый день присылают свои произведения современные российские поэты, которые сегодня тоже не остались в стороне и сражаются пером. Будина выбрала из них стихотворение "Дерись, как в детстве", которое написала автор сборника стихов "Свеча", журналист Наталья Денисенко.

"Дерись, как в детстве, сам не чуя боли,

загнав под веко гневную слезу.

Дерись не мышцей, а движеньем воли,

остановив секунду на лету", — зачитала актриса и не смогла сдержать слёз.

Выпускник-лётчик прочитал Путину стихи и вручил "счастливые часы с большим налётом"
Выпускник-лётчик прочитал Путину стихи и вручил "счастливые часы с большим налётом"

Ранее в рамках мероприятия в московском Театре Российской армии актёр Владимир Машков рассказал о важности спецоперации и о борьбе с фашизмом в ходе СВО.

BannerImage

LIFE

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar