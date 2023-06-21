Выпускник-лётчик прочитал Путину стихи и вручил "счастливые часы с большим налётом"

Выпускник военного вуза прочитал президенту РФ Владимиру Путину стихи про мужество и отвагу лётчиков, ведущих бой и надёжно прикрывающих пехоту. Видео со встречи главы государства с юными военнослужащими публикует Лайф.

Выпускник военного вуза прочитал президенту РФ Владимиру Путину стихи. Видео © LIFE

"Когда внизу под градом пуль сражается пехота, На выручку всегда летят они — бомбить врага. Бомбёрская работа", — зачитал молодой человек.

Завершаются стихи знаменитой фразой: "Встречайте, суки, папу", которую произнёс российский пилот Александр Антонов, направив вместе со штурманом Владимиром Никишиным подбитый самолёт в скопление боевой техники ВСУ под Артёмовском. Путин поблагодарил выпускника и добавил, что экипаж мужественно повторил подвиг героев Великой Отечественной войны, в частности Николая Гастелло.

Выпускник в конце встречи сказал, что хочет преподнести Путину подарок. Он снял с руки часы и передал их президенту, подчеркнув, что "они счастливые, у них большой авиационный налёт".