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21 июня, 14:18

Выпускник-лётчик прочитал Путину стихи и вручил "счастливые часы с большим налётом"

Выпускник военного вуза прочитал Путину стихи о героизме лётчиков и подарил часы

Выпускник военного вуза прочитал президенту РФ Владимиру Путину стихи про мужество и отвагу лётчиков, ведущих бой и надёжно прикрывающих пехоту. Видео со встречи главы государства с юными военнослужащими публикует Лайф.

Выпускник военного вуза прочитал президенту РФ Владимиру Путину стихи. Видео © LIFE

"Когда внизу под градом пуль сражается пехота,

На выручку всегда летят они — бомбить врага.

Бомбёрская работа", — зачитал молодой человек.

Завершаются стихи знаменитой фразой: "Встречайте, суки, папу", которую произнёс российский пилот Александр Антонов, направив вместе со штурманом Владимиром Никишиным подбитый самолёт в скопление боевой техники ВСУ под Артёмовском. Путин поблагодарил выпускника и добавил, что экипаж мужественно повторил подвиг героев Великой Отечественной войны, в частности Николая Гастелло.

Выпускник в конце встречи сказал, что хочет преподнести Путину подарок. Он снял с руки часы и передал их президенту, подчеркнув, что "они счастливые, у них большой авиационный налёт".

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Напомним, сегодня российский лидер встретился с выпускниками военных вузов, общение состоялось в Кремле. Путин высоко оценил работу российской военной авиации, особенно подчеркнув мастерство и профессионализм лётчиков.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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