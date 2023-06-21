Выпускник-лётчик прочитал Путину стихи и вручил "счастливые часы с большим налётом"
Выпускник военного вуза прочитал Путину стихи о героизме лётчиков и подарил часы
Выпускник военного вуза прочитал президенту РФ Владимиру Путину стихи про мужество и отвагу лётчиков, ведущих бой и надёжно прикрывающих пехоту. Видео со встречи главы государства с юными военнослужащими публикует Лайф.
Выпускник военного вуза прочитал президенту РФ Владимиру Путину стихи. Видео © LIFE
"Когда внизу под градом пуль сражается пехота,
На выручку всегда летят они — бомбить врага.
Бомбёрская работа", — зачитал молодой человек.
Завершаются стихи знаменитой фразой: "Встречайте, суки, папу", которую произнёс российский пилот Александр Антонов, направив вместе со штурманом Владимиром Никишиным подбитый самолёт в скопление боевой техники ВСУ под Артёмовском. Путин поблагодарил выпускника и добавил, что экипаж мужественно повторил подвиг героев Великой Отечественной войны, в частности Николая Гастелло.
Выпускник в конце встречи сказал, что хочет преподнести Путину подарок. Он снял с руки часы и передал их президенту, подчеркнув, что "они счастливые, у них большой авиационный налёт".
Напомним, сегодня российский лидер встретился с выпускниками военных вузов, общение состоялось в Кремле. Путин высоко оценил работу российской военной авиации, особенно подчеркнув мастерство и профессионализм лётчиков.
LIFE