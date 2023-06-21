Путин оценил работу российских лётчиков в ходе СВО как безукоризненную
Встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Фото © Пресс-служба Кремля
Президент РФ Владимир Путин считает, что российские военные лётчики сегодня безукоризненно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.
"Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая — очень хорошо. Средства поражения хорошие, и лётчики работают безукоризненно", — сказал Путин в ходе неформальной части общения.
Напомним, в среду, 21 июня в ходе поздравления с окончанием учёбы выпускников высших учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС и ФСИН президент подчеркнул, что наследники героев Великой Отечественной войны сегодня стойко сражаются за правду и справедливость во время специальной военной операции.