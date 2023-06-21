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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 14:03
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Путин оценил работу российских лётчиков в ходе СВО как безукоризненную

Встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Фото © Пресс-служба Кремля

Встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Фото © Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин считает, что российские военные лётчики сегодня безукоризненно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

"Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая — очень хорошо. Средства поражения хорошие, и лётчики работают безукоризненно", сказал Путин в ходе неформальной части общения.

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Напомним, в среду, 21 июня в ходе поздравления с окончанием учёбы выпускников высших учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС и ФСИН президент подчеркнул, что наследники героев Великой Отечественной войны сегодня стойко сражаются за правду и справедливость во время специальной военной операции.

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Александра Вишнякова
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