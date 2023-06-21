Путин оценил работу российских лётчиков в ходе СВО как безукоризненную

Президент РФ Владимир Путин считает, что российские военные лётчики сегодня безукоризненно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

"Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая — очень хорошо. Средства поражения хорошие, и лётчики работают безукоризненно", — сказал Путин в ходе неформальной части общения.