Путин: Наследники героев ВОВ стойко сражаются за справедливость во время СВО

Наследники героев Великой Отечественной войны стойко сражаются за правду и справедливость во время специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе поздравления с окончанием учёбы выпускников высших учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС и ФСИН.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Георгиевском зале поздравил выпускников военных вузов. Видео © LIFE

Глава государства отметил, что по традиции лучших выпускников военных академий и вузов, специальных учебных заведений чествуют в Георгиевском зале, где всё напоминает о подвигах и ратной славе защитников Отечества. Он добавил, что испокон веков офицеры преданно служили Родине, а нравственной основой были честь, любовь к Отчизне, ответственность за её судьбу.

"В наши дни наследники героев на деле доказывают преданность Родине, стойко сражаются за Отечество, за правду и справедливость, в ходе СВО солдаты и офицеры защищают наших людей, территориальную целостность России, её право на развитие, отстаивают исторический выбор, который в 2021 году сделали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014 году — жители Крыма и Севастополя", — подчеркнул Путин.