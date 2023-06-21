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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 13:16
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Путин допустил, что Украина может потерять всю армию

Путин: Потери ВСУ могут привести к утрате боеспособности армии в целом

Новые масштабные потери грозят Вооружённым силам Украины утратой боеспособности в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя затишье на фронте.

По его словам, сейчас противник комбинирует из бригад, понёсших большие потери в ходе контрнаступления, новые подразделения и занимается восстановлением боеспособности.

"Но (противник. — Прим. Лайфа) опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к потере боеспособности армии в целом", сказал президент.

Путин: С начала контрнаступления наши мужики "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
Путин: С начала контрнаступления наши мужики "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов. 21 июня президент РФ рассказал, что сейчас в зоне спецоперации наблюдается затишье, так как Вооружённые силы Украины в ходе своего "контрнаступления" несут большие потери.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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