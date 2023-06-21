Путин допустил, что Украина может потерять всю армию

По его словам, сейчас противник комбинирует из бригад, понёсших большие потери в ходе контрнаступления, новые подразделения и занимается восстановлением боеспособности.

"Но (противник. — Прим. Лайфа) опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к потере боеспособности армии в целом", — сказал президент.