Путин допустил, что Украина может потерять всю армию
Путин: Потери ВСУ могут привести к утрате боеспособности армии в целом
Новые масштабные потери грозят Вооружённым силам Украины утратой боеспособности в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя затишье на фронте.
По его словам, сейчас противник комбинирует из бригад, понёсших большие потери в ходе контрнаступления, новые подразделения и занимается восстановлением боеспособности.
"Но (противник. — Прим. Лайфа) опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к потере боеспособности армии в целом", — сказал президент.
Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов. 21 июня президент РФ рассказал, что сейчас в зоне спецоперации наблюдается затишье, так как Вооружённые силы Украины в ходе своего "контрнаступления" несут большие потери.