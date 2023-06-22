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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 16:43
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Актёр Владимир Машков призвал россиян помочь ребятам на СВО

Актёр Машков рассказал в День памяти и скорби о борьбе с фашизмом в ходе СВО

Российский актёр Владимир Машков рассказал о том, что сегодня фашизм снова поднимает голову и России приходится, как и много лет назад, противостоять этому злу. Об этом он сказал перед мероприятием "Вещая правда Победы", которое состоится в Театре Российской армии в Москве в День памяти и скорби.

Российский актёр Владимир Машков о важности спецоперации. Видео © LIFE

"На сегодняшнем вечере мы ещё раз вспомним наших героев: героев прошлых лет и героев, которые сейчас на передовой. Совместно сделаем то, что должны сделать, каждый сейчас должен помочь тем ребятам, которые находятся на линии соприкосновения", — сказал он.

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Ранее российский шоумен Никита Джигурда поехал в Донбасс, чтобы поднять боевой дух военных, которые участвуют в спецоперации. В соцсетях артист опубликовал видео, как он написал, с Угледарского направления.

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Татьяна Миссуми
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