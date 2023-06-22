Актёр Владимир Машков призвал россиян помочь ребятам на СВО

Российский актёр Владимир Машков рассказал о том, что сегодня фашизм снова поднимает голову и России приходится, как и много лет назад, противостоять этому злу. Об этом он сказал перед мероприятием "Вещая правда Победы", которое состоится в Театре Российской армии в Москве в День памяти и скорби.

Российский актёр Владимир Машков о важности спецоперации. Видео © LIFE

"На сегодняшнем вечере мы ещё раз вспомним наших героев: героев прошлых лет и героев, которые сейчас на передовой. Совместно сделаем то, что должны сделать, — каждый сейчас должен помочь тем ребятам, которые находятся на линии соприкосновения", — сказал он.