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Опубликовано 5 июня 2023, 16:28
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Джигурда опубликовал видео с фронта

Джигурда отправился в Донбасс и опубликовал видео с передовой под Угледаром

Российский шоумен Никита Джигурда поехал в Донбасс, чтобы поднять боевой дух военных, которые участвуют в спецоперации. В соцсетях артист опубликовал видео, как он написал, с Угледарского направления.

Джигурда приехал в Донбасс. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / instadzhigurda

"Вперёд! Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. <...> Нацизм безжалостно и жёстко вырезаем", — приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова Джигурды с передовой.

Он также передал привет из окопов актёру Михаилу Мамаеву и показал, в каких условиях живут бойцы. Джигурда подчеркнул, что поехал в зону СВО "без кураторов".

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Ранее Лайф писал, что в зону СВО решила съездить близкая подруга Джигурды — балерина Анастасия Волочкова. Она подчеркнула, что у неё с Донецком связано многое.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instadzhigurda

Никита Осипов
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