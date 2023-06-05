Джигурда опубликовал видео с фронта
Джигурда отправился в Донбасс и опубликовал видео с передовой под Угледаром
Российский шоумен Никита Джигурда поехал в Донбасс, чтобы поднять боевой дух военных, которые участвуют в спецоперации. В соцсетях артист опубликовал видео, как он написал, с Угледарского направления.
Джигурда приехал в Донбасс. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / instadzhigurda
"Вперёд! Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. <...> Нацизм безжалостно и жёстко вырезаем", — приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова Джигурды с передовой.
Он также передал привет из окопов актёру Михаилу Мамаеву и показал, в каких условиях живут бойцы. Джигурда подчеркнул, что поехал в зону СВО "без кураторов".
Ранее Лайф писал, что в зону СВО решила съездить близкая подруга Джигурды — балерина Анастасия Волочкова. Она подчеркнула, что у неё с Донецком связано многое.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instadzhigurda