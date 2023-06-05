Российский шоумен Никита Джигурда поехал в Донбасс, чтобы поднять боевой дух военных, которые участвуют в спецоперации. В соцсетях артист опубликовал видео, как он написал, с Угледарского направления.

Джигурда приехал в Донбасс. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / instadzhigurda

"Вперёд! Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. <...> Нацизм безжалостно и жёстко вырезаем", — приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова Джигурды с передовой.

Он также передал привет из окопов актёру Михаилу Мамаеву и показал, в каких условиях живут бойцы. Джигурда подчеркнул, что поехал в зону СВО "без кураторов".