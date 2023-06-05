Российская балерина Анастасия Волочкова этим летом собирается посетить зону спецоперации. Вероятнее всего, по словам 47-летней артистки, компанию ей составит близкий друг и известный шоумен Никита Джигурда, который уже там побывал.

"У меня с Донецком много чего связано: я с 15 лет приезжала туда на фестиваль, меня там знают и любят, поэтому с радостью поеду. <...> Скорее всего, это будет с Никитой Джигурдой, думаю, поедем в июле", — сказала Волочкова в беседе с NEWS.ru.

Балерина отметила, что сейчас она уделяет много времени спектаклю, с которым, увы, не сможет отправиться в зону СВО, так как в представлении участвуют дети. При этом Волочкова добавила, что всегда приглашает на выступления в Москве и Подмосковье малышей и семьи, приехавших из зоны СВО или участвующих в ней.