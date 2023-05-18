Жёны бойцов СВО проходят курсы фронтовых медсестёр, чтобы уехать на передовую
Жёны бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине проходят курсы фронтовых медсестёр, чтобы уехать вслед за мужьями на передовую. Как сообщает телеграм-канал SHOT, обучение запустили на базе медицинского колледжа в Барнауле.
Жёны бойцов СВО проходят курсы фронтовых медсестёр, чтобы уехать на передовую. Видео © Telegram / SHOT
Женщины изучают основы оказания первой помощи, тактическую медицину и правила ухода за больными. Некоторые выпускницы хотят как можно быстрее оказаться в военном госпитале, чтобы поехать работать в прифронтовую зону. А другие намерены остаться в своём регионе и трудиться в городской больнице. Одна из проводивших супруга на фронт и не вынесших разлуки — младшая медсестра по уходу за больными третьего разряда Алина Будских.
"Я очень хочу уехать в зону СВО. Благодаря этим курсам у меня есть такая возможность. Почему там ребятам тяжело, а нам здесь хорошо. Если есть возможность, если есть шанс, почему бы им не воспользоваться и не помочь. У нас две недели теории было и две недели практики. Это безумно интересно, эмоции зашкаливают вообще. Есть желание пойти дальше учиться", — рассказала Алина.
Девушка сдала теорию и вышла на практику в краевую больницу. С мужем она хочет встретиться на фронте, куда планирует попасть уже через месяц.
"Когда мы получим документ, где будет указано, что мы прошли стажировку, то есть рекомендацию от больницы. С этой рекомендацией мы уже начнём рассылку резюме по всем прифронтовым госпиталям", — отметила ещё одна медсестра Анна Кулешова.
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Telegram / SHOT