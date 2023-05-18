Жёны бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине проходят курсы фронтовых медсестёр, чтобы уехать вслед за мужьями на передовую. Как сообщает телеграм-канал SHOT, обучение запустили на базе медицинского колледжа в Барнауле.

Жёны бойцов СВО проходят курсы фронтовых медсестёр, чтобы уехать на передовую. Видео © Telegram / SHOT

Женщины изучают основы оказания первой помощи, тактическую медицину и правила ухода за больными. Некоторые выпускницы хотят как можно быстрее оказаться в военном госпитале, чтобы поехать работать в прифронтовую зону. А другие намерены остаться в своём регионе и трудиться в городской больнице. Одна из проводивших супруга на фронт и не вынесших разлуки — младшая медсестра по уходу за больными третьего разряда Алина Будских.

"Я очень хочу уехать в зону СВО. Благодаря этим курсам у меня есть такая возможность. Почему там ребятам тяжело, а нам здесь хорошо. Если есть возможность, если есть шанс, почему бы им не воспользоваться и не помочь. У нас две недели теории было и две недели практики. Это безумно интересно, эмоции зашкаливают вообще. Есть желание пойти дальше учиться", — рассказала Алина.

Девушка сдала теорию и вышла на практику в краевую больницу. С мужем она хочет встретиться на фронте, куда планирует попасть уже через месяц.

"Когда мы получим документ, где будет указано, что мы прошли стажировку, то есть рекомендацию от больницы. С этой рекомендацией мы уже начнём рассылку резюме по всем прифронтовым госпиталям", — отметила ещё одна медсестра Анна Кулешова.