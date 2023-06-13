Иноагент Соболев рассказал о готовности стать участником СВО

Российский блогер-иноагент Николай Соболев* заявил, что у него не останется других вариантов, как отправиться в зону спецоперации на Украине, в случае угрозы РФ. О мобилизации и своих действиях в таких условиях он порассуждал в интервью Лилии Абрамовой, опубликованном на YouTube-канале "Татарка FM".

"У меня не останется вариантов, если придёт повестка. Если кто-то пойдёт с атакой на Санкт-Петербург или вторгнется в Россию, у нас не останется вариантов. Я не из тех людей, кто будет, сверкая пятками, убегать. Если будет реальная угроза моей семье, стране, у меня не останется вариантов — как у любого достойного человека", — сказал блогер.

По словам Соболева, когда в конце декабря в России была паника из-за слухов о массовой мобилизации, он не разделял эти настроения. Блогер утверждает, что был одним из немногих людей, которые на протяжении последних двух месяцев 2022 года призывали проанализировать ситуацию, посмотреть различные материалы. Тем самым Соболев опроверг обвинения некоторых коллег, в том числе "Стас Ай, Как Просто!", в его адрес в нагнетании паники.

"Каждый подписчик может оценить, действительно ли я развожу панику или я устаканиваю ситуацию, призываю людей не сходить с ума, держаться сбалансированной позиции", — добавил блогер.

Напомним, 3 февраля Минюст признал видеоблогера Николая Соболева иноагентом. В ведомстве уточнили, что он высказывался против россиян и СВО, выступал в поддержку Украины, а также распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами.