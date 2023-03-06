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6 марта, 20:54

"Ненавидит половина YouTube" : Собчак забыла досье на Соболева после интервью с блогером

Блогер Соболев сообщил, что Собчак после интервью забыла у него досье и листы с вопросами

Российский блогер Николай Соболев* сообщил, что журналист и телеведущая Ксения Собчак после интервью забыла у него шпаргалки от редакторов. Их фотографии он опубликовал в телеграм-канале.

Блогер признался, что его рассмешил текст досье. В нём, в частности, отмечалось, что Соболев "учился в пафосной гимназии", "его ненавидит половина YouTube". Также есть попытка подкопать под отца, который, возможно, "делает матрёшки с Z-символикой".

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Блогер предположил, что редакторы Собчак могут намеренно составлять негативную характеристику героя интервью, чтобы ей "было за что зацепиться" в процессе беседы.

Ранее звезда популярного юмористического веб-сериала "Непосредственно Каха" Артём Калайджян (Серго) остался недоволен интервью с Ксенией Собчак, которое телеведущая опубликовала у себя на ютуб-канале. По словам актёра, в видео "оставили только грязь".

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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Telegram / Соболев LIVE

Юлия Коновалова
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