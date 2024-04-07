Худрук театра "У Никитских ворот" потерял сознание сразу после спектакля в Москве
Режиссёру Марку Розовскому вызвали скорую прямо в театр "У Никитских ворот"
Марк Розовский. Обложка © Telegram / Театр "У Никитских ворот"
Режиссёру Марку Розовскому вызвали скорую помощь в московский театр "У Никитских ворот", художественным руководителем которого он является. По данным Mash, автор сценария к легендарному фильму "Д'Артаньян и три мушкетёра" потерял сознание на работе прямо в свой день рождения, 3 апреля. Это случилось сразу после спектакля "На бис".
Коллеги Розовского сразу вызвали врачей. Помощь худруку театра оказали на месте. По словам близких режиссёра, всему виной усталость, на данный момент он находится дома.
Ранее сообщалось, что актёра Андрея Свиридова срочно госпитализировали в Москве. У артиста диагностировали инфекцию. Причиной оказалась нитка, оставшаяся после снятия швов, наложенных из-за хирургического вмешательства на животе. Врачи провели операцию, она прошла успешно.