Худрук театра "У Никитских ворот" потерял сознание сразу после спектакля в Москве

Режиссёру Марку Розовскому вызвали скорую помощь в московский театр "У Никитских ворот", художественным руководителем которого он является. По данным Mash, автор сценария к легендарному фильму "Д'Артаньян и три мушкетёра" потерял сознание на работе прямо в свой день рождения, 3 апреля. Это случилось сразу после спектакля "На бис".