Охраннику Гене из "Универа" провели срочную операцию из-за инфекции
Mash: Актёра Андрея Свиридова госпитализировали из-за нагноения после операции
Актёра Андрея Свиридова, наиболее известного по роли телохранителя в сериалах "Универ" и "СашаТаня", срочно госпитализировали в Москве. По данным Mash, у артиста диагностировали инфекцию.
Андрей Свиридов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sviridov_andrei
Причиной оказалась нитка, оставшаяся после снятия швов, наложенных из-за хирургического вмешательства на животе. Спустя некоторое время в кожном покрове появился гной, и как только Андрей почувствовал боль, то сразу обратился к врачам.
Операцию провели под аппаратом искусственной вентиляции лёгких, она прошла успешно. Известно, что также у Свиридова есть сопутствующие патологии, в том числе диабет, из-за которого он вынужден принимать инсулин.
Ранее в Москве с ковидом госпитализировали заслуженного журналиста России Леонида Млечина. Автор ряда телепрограмм поступил в медучреждение в состоянии средней тяжести, его поместили под наблюдение врачей.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sviridov_andrei