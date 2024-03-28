Охраннику Гене из "Универа" провели срочную операцию из-за инфекции

Актёра Андрея Свиридова, наиболее известного по роли телохранителя в сериалах "Универ" и "СашаТаня", срочно госпитализировали в Москве. По данным Mash, у артиста диагностировали инфекцию.

Андрей Свиридов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sviridov_andrei

Причиной оказалась нитка, оставшаяся после снятия швов, наложенных из-за хирургического вмешательства на животе. Спустя некоторое время в кожном покрове появился гной, и как только Андрей почувствовал боль, то сразу обратился к врачам.

Операцию провели под аппаратом искусственной вентиляции лёгких, она прошла успешно. Известно, что также у Свиридова есть сопутствующие патологии, в том числе диабет, из-за которого он вынужден принимать инсулин.