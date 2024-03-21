Заслуженный журналист России Леонид Млечин госпитализирован с ковидом
Mash: В Москве госпитализировали телеведующего Леонида Млечина
Леонид Млечин. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Президента Международной академии ТВ и радио, заслуженного журналиста России Леонида Млечина госпитализировали в одну из столичных больниц. По данным Mash, у 66-летнего телеведущего, известного по авторским программам на ТВЦ и ОТР, диагностировали ковид.
Леониду Михайловичу стало плохо несколько дней назад, он жаловался на слабость, одышку и кашель. Врачи сделали журналисту КТ, на данный момент его состояние оценивается как средней тяжести. Он находится под наблюдением врачей.
Ранее народную артистку России Наталью Селезнёву госпитализировали с воспалением лёгких, на момент публикации она находилась в больнице уже три дня. Сама актриса призналась, что без помощи врачей её бы "не вытащили".