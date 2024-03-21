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21 марта, 09:31

Заслуженный журналист России Леонид Млечин госпитализирован с ковидом

Mash: В Москве госпитализировали телеведующего Леонида Млечина

Леонид Млечин. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Леонид Млечин. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Президента Международной академии ТВ и радио, заслуженного журналиста России Леонида Млечина госпитализировали в одну из столичных больниц. По данным Mash, у 66-летнего телеведущего, известного по авторским программам на ТВЦ и ОТР, диагностировали ковид.

Леониду Михайловичу стало плохо несколько дней назад, он жаловался на слабость, одышку и кашель. Врачи сделали журналисту КТ, на данный момент его состояние оценивается как средней тяжести. Он находится под наблюдением врачей.

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Ранее народную артистку России Наталью Селезнёву госпитализировали с воспалением лёгких, на момент публикации она находилась в больнице уже три дня. Сама актриса призналась, что без помощи врачей её бы "не вытащили".

Матвей Константинов
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