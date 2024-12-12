«Волшебной таблетки нет»: Ида Галич рассказала, как поддерживает своё здоровье

Ида Галич — одна из тех, кто не только вдохновляет, но и на личном примере показывает, как можно преодолеть сложности и добиться желаемого. В вопросах здорового образа жизни она без сомнений является примером для подражания. Телеведущая часто делится мотивационными постами для своих подписчиков, призывая их менять свою жизнь к лучшему. Об этом сообщает Super.ru.

Особое внимание Ида уделяет своей трансформации, произошедшей в последние несколько лет. В 2020 году, после родов, Галич сумела за короткий срок сбросить 25 килограммов. Это стало настоящим достижением, особенно учитывая, насколько сложным и долгим может быть процесс восстановления после беременности.

Ида признается, что секрет её успеха заключается не в стремлении к быстрому результату, а в ежедневной работе над собой. Она подчеркивает, что «волшебной таблетки» не существует, и для достижения желаемого результата необходимо трудиться каждый день, меняя не только физическую активность, но и образ мышления.

Свой распорядок дня Галич начала менять с самого начала, как только поняла, что для того, чтобы вернуться в форму, нужно изменить не только питание, но и другие аспекты жизни. «Начинаю читать, ищу свой стиль и ДНК вместе со стилистом, — рассуждает Галич. — Я работаю со своим разумом, мышлением и телом. А самое главное — я делаю это каждый день», — поделилась телеведущая.

В 2022 году звезда приняла решение поправить режим питания, сократить потребление алкоголя и стать более активной. Обязательными стали ежедневные прогулки на 10 000 шагов и занятия спортом. Ида также стала регулярно проходить полное обследование в клинике, что позволило не только поддерживать хорошую физическую форму, но и отслеживать изменения в своём организме.

Звезда призналась, что теперь с особым вниманием относится к своему рациону, стараясь выбирать здоровую пищу и следить за тем, чтобы она была максимально сбалансированной. Также одним из важнейших аспектов в преображении Иды стал именно психоэмоциональный фон.