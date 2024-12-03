«Я довольно всеядна»: Татьяна Буланова раскрыла секрет своего похудения
Татьяна Буланова. Обложка © Telegram / bulanovacom
55-летняя певица Татьяна Буланова удивила поклонников и журналистов своей стройной фигурой на концерте «Звёзды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге. Артистка призналась, что за последние месяцы ей удалось сбросить четыре килограмма благодаря проверенной временем диете.
Основной принцип диеты Булановой прост: она не ест после 16 часов. Это правило помогает ей поддерживать форму и не прибегать к радикальным методам похудения, таким как препараты для больных диабетом или операции. Певица отмечает, что отказ от еды после четырёх часов дня в сочетании с гастрольной деятельностью даёт отличный результат. «По вечерам я работаю очень активно, в том числе по два часа выступаю на концертах. Поздно не ужинаю», — рассказала певица в беседе с kp.ru.
Буланова не ограничивает себя в питании до 16 часов. На завтрак она предпочитает печенье или тёмный шоколад с кефиром, а в обед позволяет себе как сладкие, так и жирные блюда. Однако порции она старается делать небольшими, чтобы не перегружать организм. «Я довольно всеядна, разве что не люблю грибы, креветки и авокадо», — делится артистка.
Физическая активность также играет важную роль в поддержании формы. Буланова утверждает, что двухчасовые концерты заменяют ей полноценные тренировки, поэтому она не нуждается в абонементе в спортзал.
Диета, которой Татьяна пользуется с 1998 года, помогает ей быстро возвращаться в форму, если она замечает прибавку в весе. Этот метод оказался эффективным и безопасным для её здоровья, что особенно важно для артистки с насыщенным графиком выступлений. Певица подчёркивает, что каждый должен выбирать подходящий для себя способ поддержания формы, не вредящий здоровью.
Ранее Life.ru писал, что Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз в июне прошлого года. Сначала ходили слухи, что певица хочет подарить молодому супругу двойняшек, потом поговаривали, что пара мечтает о девочке. Сама Буланова уверяет, что к действительности это не имеет никакого отношения, это уже «как Бог даст».