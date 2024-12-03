«Я довольно всеядна»: Татьяна Буланова раскрыла секрет своего похудения

55-летняя певица Татьяна Буланова удивила поклонников и журналистов своей стройной фигурой на концерте «Звёзды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге. Артистка призналась, что за последние месяцы ей удалось сбросить четыре килограмма благодаря проверенной временем диете.

Основной принцип диеты Булановой прост: она не ест после 16 часов. Это правило помогает ей поддерживать форму и не прибегать к радикальным методам похудения, таким как препараты для больных диабетом или операции. Певица отмечает, что отказ от еды после четырёх часов дня в сочетании с гастрольной деятельностью даёт отличный результат. «По вечерам я работаю очень активно, в том числе по два часа выступаю на концертах. Поздно не ужинаю», — рассказала певица в беседе с kp.ru.

Буланова не ограничивает себя в питании до 16 часов. На завтрак она предпочитает печенье или тёмный шоколад с кефиром, а в обед позволяет себе как сладкие, так и жирные блюда. Однако порции она старается делать небольшими, чтобы не перегружать организм. «Я довольно всеядна, разве что не люблю грибы, креветки и авокадо», — делится артистка.

Физическая активность также играет важную роль в поддержании формы. Буланова утверждает, что двухчасовые концерты заменяют ей полноценные тренировки, поэтому она не нуждается в абонементе в спортзал.