«Недвусмысленные СМС»: Буланова рассказала о причинах развода с Радимовым
Буланова призналась, что измена Радимова с её подругой стала причиной развода
Буланова и Радимов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / radimov02
Певица Татьяна Буланова призналась, что измена экс-супруга Владислава Радимова с её подругой стала причиной развода. Артистка рассказала, что её приятельница проявляла знаки внимания к экс-футболисту «Зенита».
«Какие-то СМС недвусмысленные я случайно увидела. Просто не хочется гадости вспоминать. Кстати, это меня подтолкнуло на то, чтобы решиться на развод», — разоткровенничалась Буланова в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.
Буланова была замужем трижды. Первым её супругом был музыкант Николай Тагрин, у них есть общий сын Александр. Супруги расстались без скандала. Чего нельзя сказать о разводе с Радимовым. Звезда «Зенита» и певица познакомились в Санкт-Петербурге в 2004 году, через два года у пары родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица со скандалом развелись. Они до сих пор не общаются. Летом 2023 года стало известно, что Буланова вышла замуж в третий раз. Её новым избранником стал бывший теннисист Валерий Руднев, который моложе певицы почти на 20 лет.