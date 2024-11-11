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11 ноября, 14:36

«Недвусмысленные СМС»: Буланова рассказала о причинах развода с Радимовым

Буланова призналась, что измена Радимова с её подругой стала причиной развода

Буланова и Радимов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / radimov02

Буланова и Радимов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / radimov02

Певица Татьяна Буланова призналась, что измена экс-супруга Владислава Радимова с её подругой стала причиной развода. Артистка рассказала, что её приятельница проявляла знаки внимания к экс-футболисту «Зенита».

«Какие-то СМС недвусмысленные я случайно увидела. Просто не хочется гадости вспоминать. Кстати, это меня подтолкнуло на то, чтобы решиться на развод», — разоткровенничалась Буланова в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Буланова была замужем трижды. Первым её супругом был музыкант Николай Тагрин, у них есть общий сын Александр. Супруги расстались без скандала. Чего нельзя сказать о разводе с Радимовым. Звезда «Зенита» и певица познакомились в Санкт-Петербурге в 2004 году, через два года у пары родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица со скандалом развелись. Они до сих пор не общаются. Летом 2023 года стало известно, что Буланова вышла замуж в третий раз. Её новым избранником стал бывший теннисист Валерий Руднев, который моложе певицы почти на 20 лет.

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Наталья Демьянова
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