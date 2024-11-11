«Недвусмысленные СМС»: Буланова рассказала о причинах развода с Радимовым

Буланова была замужем трижды. Первым её супругом был музыкант Николай Тагрин, у них есть общий сын Александр. Супруги расстались без скандала. Чего нельзя сказать о разводе с Радимовым. Звезда «Зенита» и певица познакомились в Санкт-Петербурге в 2004 году, через два года у пары родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица со скандалом развелись. Они до сих пор не общаются. Летом 2023 года стало известно, что Буланова вышла замуж в третий раз. Её новым избранником стал бывший теннисист Валерий Руднев, который моложе певицы почти на 20 лет.