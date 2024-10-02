Буланова раскрыла секрет счастливого брака с молодым мужем

Татьяна Буланова чуть больше года назад вышла замуж в третий раз, и именно в этом браке певица оказалась по-настоящему счастлива. Несмотря на то что супруг артистки — бизнесмен Валерий Руднев — младше её на 19 лет, он понимает её, как никто другой, и старается не нагружать любимую бытовыми вопросами.

«Нам с Валерой в этом плане повезло. У нас есть свой ресторан, где мы обедаем и ужинаем. Я готовить никогда не любила. Ни в 90-х, ни в нулевых. А сейчас уже поздно начинать», — призналась знаменитость в беседе с Ura.ru.

Она также раскрыла ещё один секрет счастливых семейных отношений, который оказался очень прост. 55-летняя исполнительница рассказала, что за этот год ни разу не поругалась с супругом, назвав его идеальным мужчиной.

«Он меня любит, и я его очень люблю. Мы уважаем друг друга — это главное», — отметила звезда.