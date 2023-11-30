"Как Бог даст": Татьяна Буланова с молодым мужем грезят о двойняшках

У российской певицы Татьяны Булановой, которая полгода назад в третий раз вышла замуж, несмотря на возраст, есть все шансы снова стать мамой, ведь ещё несколько лет назад она заморозила яйцеклетку.

Как говорит сама артистка, она мечтает о двойняшках — мальчике и девочке. Причём супруг уже придумал занятие для будущего сына — хочет, чтобы тот был спортсменом. Говоря о том, кто будет помогать с малышами, Татьяна скромничает и пока не строит планов.

"Когда дети будут, тогда и решим. Это очень интимная тема. Как Бог даст", — отметила она в беседе с kp.ru, отвечая на вопрос о том, будет с домашними хлопотами помогать муж или няня.

А вот в декрет певица уходить точно не собирается. По её словам, это не требуется, ведь она совмещает семью и работу уже на протяжении 30 лет.

"Из родительского дома я сразу же вышла замуж за первого супруга, а через год родила ребёнка. Потом второй раз вышла замуж, и тоже через какое-то время у нас появился сын. При этом я в декрет не уходила, со сценой не расставалась", — подчеркнула артистка.

Главное для Булановой то, что её целиком и полностью поддерживает её любимый мужчина: Валерий рад, что супруга занимается любимым делом. Как говорит сама исполнительница, муж её понимает и недавно даже вызвался организовать её юбилейный концерт в Санкт-Петербурге.