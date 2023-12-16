Трижды драмеди: Кто похитил счастье Булановой и как косплеит певицу её экс-муж Сколько предательств пережила певица Татьяна Буланова и почему её экс-супруг решил жениться вслед за ней. Фанаты не могут понять: это подражание или месть. 15 декабря, 21:43 2005 год. Бракосочетание Владислава Радимова и певицы Татьяны Булановой. В 2023 году известно, что Буланова вышла замуж в третий раз (слева направо). Обложка © ТАСС / Игорь Акимов, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bulanova_fan_official_

Буланова и футболист Радимов

Большую драму поп-певица Татьяна Буланова переживала в своём втором браке с известным футболистом, а ныне тренером и экспертом "Матч ТВ" Владиславом Радимовым. Первым её супругом был музыкант Николай Тагрин, но расстались они без скандала. Чего нельзя сказать о разводе со спортсменом… Звезда "Зенита" и певица познакомились в Санкт-Петербурге в 2004 году во время интервью для спортивной газеты. По задумке журналистов звезда должна была общаться с другой звездой. И эта встреча стала судьбоносной.

Роман развивался стремительно, и это несмотря на то, что Радимов был моложе своей возлюбленной на шесть лет. Свадьбу они сыграли осенью 2005 года, а в 2007-м стали родителями. Артистка подарила Владиславу сына Никиту. Певица и спортсмен были яркой звёздной парой, которая часто посещала публичные мероприятия и раздавала интервью. Но, как оказалось, в отношениях у них не всё было гладко. У Радимова много лет была любовница, которая однажды решила дать интервью, пролив на свет всю правду о двойной жизни футболиста.

Бракосочетание капитана команды "Зенит" Владислава Радимова и певицы Татьяны Булановой. 2005 год. Фото © ТАСС / Игорь Акимов

— Мне позвонил знакомый из Испании и попросил посмотреть передачу на НТВ, — признавалась Буланова в интервью НТВ. — А я ехала в машине, с телефона посмотрела. Там была такая история: девушка в студии рассказывала, что семь лет была гражданской женой моего официального мужа. Я шутила на этот счёт, что мой муж нравится ещё кому-то, кроме меня.

Несмотря на то что Татьяна с иронией высказалась в СМИ о сложившейся ситуации, она всё же тяжело переживала эту измену и даже прекратила общение с матерью футболиста, которая покрывала похождения сына.

— Гражданская жена Влада… Так свекровь называла постороннюю девушку, которая появилась во время нашего с Владом брака, когда нашему сыну Никите было года четыре. Мама Радимова с ней тесно общалась. Об этом я узнала, как и все остальные, из одного ток-шоу. После того как вся эта некрасивая история появилась в СМИ, я сказала Владу: "Знаешь, не обижайся, но с твоими я больше не хочу знаться. Ни с мамой, ни с дочкой, потому что всё это подло и низко", — заявляла певица.

Буланова приняла решение подать на развод. Однако Татьяна и Владислав продолжили жить под одной крышей. Звезда эстрады смогла простить измену, но спустя время всё же окончательно поставила точку в этих отношениях. Хотя Радимов прилагал много усилий, чтобы спасти их брак.

— Мне кажется сейчас, когда мы развелись, отношения даже стали лучше. Потому что если раньше было недоверие, то сейчас спокойно: делай что хочешь. Какие-то стычки, даже на бытовые темы, вообще перестали существовать, — откровенничала звезда после развода.

Новая глава в жизни Булановой

2 июня 2023 года стало известно, что Буланова вышла замуж в третий раз. Её новым избранником стал бывший теннисист, бизнесмен Валерий Руднев, который моложе певицы почти на 20 лет.

Торжество вышло пышным. Расписались молодожёны в известном петербургском загсе на Английской набережной, а на празднике присутствовали звёзды шоу-бизнеса и спорта. Среди приглашённых были замечены Светлана Бондарчук, Светлана Кузнецова, Кай Метов и Анна Семенович.

2 июня 2023 года стало известно, что Буланова вышла замуж в третий раз. Новым избранником стал бизнесмен Валерий Руднев. Видео T.me / Sveta Bondarchuk

Руднев в молодости подавал большие надежды в теннисе. Он два раза выигрывал чемпионат России, занимал 210-е место в мировом рейтинге. Валерий даже принимал участие в квалификации турниров "Большого шлема" и проводил тренировки с экс первой ракеткой мира Маратом Сафиным. Стать звездой тенниса он не смог, но реализовался как успешный бизнесмен. Руднев завалил Буланову дорогостоящими подарками. Бизнесмен подарил ей платиновое кольцо с бриллиантами, стоимость которого оценивается в 670 тысяч рублей. А также отдал ей свой ресторан за 50 миллионов рублей в центре Санкт-Петербурга. Но главное, он лестно высказывается о бывшем муже своей супруги.

— Валера считает моего предыдущего мужа талантливым футболистом, хорошим тренером. Ненависти нет, — признавалась Буланова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

Как дела у футболиста?

Самое интересное, что бывший муж Булановой не оставляет в покое певицу. Через три дня после свадьбы артистки футболист впервые представил публике свою девушку, бизнесвумен Анастасию Кулешову. Можно ли это списать на случайное совпадение?

Через три дня после свадьбы Булановой футболист впервые представил публике свою девушку, бизнесвумен Анастасию Кулешову. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / radimov02

А недавно он в своих социальных сетях сообщил, что принял решение жениться. "Я сдался. Слово пацана", — так прокомментировал Радимов фотографию из ресторана, где держит руку своей возлюбленной с обручальным кольцом.

Сама Буланова уверена, что Владислав решил жениться не из-за её свадьбы, а из-за Даны Борисовой. Дело в том, что телеведущая заявила, что активно переписывается со спортсменом.

Сама Буланова уверена, что Владислав решил жениться не из-за её свадьбы, а из-за Даны Борисовой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / radimov02

— Здоровья им и счастья, пусть у него всё сложится в жизни хорошо. Говорю это искренне, без сарказма. Честно говоря, у меня другая версия, почему Владислав выложил такое фото. Накануне была передача, в которой принимала участие Дана Борисова. Она там сказала, что они с Владом переписываются, тесно общаются и он ей нравится. Скорее всего, после этого он успокоил свою девушку, а не из-за моей свадьбы. Может, я ошибаюсь, — сказала Буланова в интервью Борису Корчевникову.

Остаётся загадкой, решение жениться — это некая месть бывшей супруге, которая нашла молодого и богатого избранника, заглаживание вины перед будущей женой за переписку с Даной Борисовой или просто совпадение?

Авторы Кира Громова