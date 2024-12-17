Фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года
Юра Борисов на премьере «Аноры». Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил
Портал IndieWire признал кинокартину «Анора» с российскими актёрами лучшим фильмом 2024 года. Данное решение было принято коллегией из 177 авторитетных критиков. Полный список претендентов на их сайте.
Помимо «Аноры» в десятке лучших оказались «Всё, что нам кажется светом», «Претенденты», «Я видел свечение телевизора», «Субстанция», «Дюна: Часть вторая», «Не ждите слишком многого от конца света» и «Суровая правда».
За персонажа мрачного парня Игоря в «Аноре» российский актёр Юра Борисов получил две награды за лучшую роль второго плана от «Ассоциации кинокритиков Торонто» и кинофестиваля в Сан-Франциско.
Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера стал настоящей сенсацией в мире кино — он завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале и стал одним из главных претендентов на премию «Оскар». В трагикомедии, съёмки которой проходили в Нью-Йорке, снялись российские актёры — Юра Борисов и Алексей Серебряков. Борисова уже удостоили премией за лучшую роль второго плана на церемонии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Также актёра номинировали на «Золотой глобус».