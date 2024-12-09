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9 декабря, 14:27

Актёр Юра Борисов борется за «Золотой глобус» с Эдвардом Нортоном и Дензелом Вашингтоном

Актёра Юру Борисова номинировали на американскую премию «Золотой глобус»

Юра Борисов на премьере фильма «Анора». Обложка © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Юра Борисов на премьере фильма «Анора». Обложка © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Российского актёра Юру Борисова номинировали на кинопремию США «Золотой глобус» за роль в кинокартине «Анора» американского режиссёра Шона Бейкери.

У россиянина появилась собственная карточка на официальном сайте «Золотого глобуса». Он номинирован на премию в категории «Лучшая роль второго плана». Борисову придётся посоревноваться с Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом, Джереми Стронгом и Дензелом Вашингтоном.

Юра Борисов получил популярность благодаря участию в сериале «Мир. Дружба. Жвачка.» и атмосферном роудмуви «Купе №6». Фильм «Анора» Шона Бэйкера повествует о секс-работнице, которая пускается в безумные любовные отношения с сыном русского олигарха.

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Ранее сообщалось, что Юру Борисова могут номинировать на «Оскар» за его роль в фильме «Анора». Сам Шон Бейкер также может быть представлен к премии в категории «Лучший режиссер», а фильм «Анора» является серьёзным претендентом на звание «Лучший фильм года».

Николай Рюмин
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