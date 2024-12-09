Актёр Юра Борисов борется за «Золотой глобус» с Эдвардом Нортоном и Дензелом Вашингтоном

Российского актёра Юру Борисова номинировали на кинопремию США «Золотой глобус» за роль в кинокартине «Анора» американского режиссёра Шона Бейкери.

У россиянина появилась собственная карточка на официальном сайте «Золотого глобуса». Он номинирован на премию в категории «Лучшая роль второго плана». Борисову придётся посоревноваться с Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом, Джереми Стронгом и Дензелом Вашингтоном.

Юра Борисов получил популярность благодаря участию в сериале «Мир. Дружба. Жвачка.» и атмосферном роудмуви «Купе №6». Фильм «Анора» Шона Бэйкера повествует о секс-работнице, которая пускается в безумные любовные отношения с сыном русского олигарха.