Первые русские гонщики: Иван Янковский и Юра Борисов в новой ретро-драме

26 ноября на питчинге Фонда Кино был представлен амбициозный проект «Битва Моторов», который обещает стать важной вехой в российском кинематографе, сообщает издание «Театрал». Продюсеры Пётр Ануров и Вадим Верещагин анонсировали спортивную ретро-драму, режиссёром которой выступит Илья Малинин. Главные роли в фильме исполнят известные актёры Иван Янковский и Юра Борисов.

Сюжет картины основан на реальных событиях начала XX века и расскажет о становлении русского автомобилестроения. В центре истории — автогонщик Андрей Нагель, которого сыграет Иван Янковский. Нагель, увлечённый автоспортом и верящий в будущее автомобилей, становится вдохновителем создания первого гоночного автомобиля «Руссо-Балт». Его штурманом и конструктором уникальной машины выступает Дмитрий Бондарев в исполнении Юры Борисова.

Действие фильма разворачивается в 1910-х годах, когда Нагель и Бондарев отправляются в захватывающую гонку из Санкт-Петербурга в Монако. Их цель — доказать, что «Руссо-Балт» способен конкурировать с лучшими автомобилями своего времени. Помимо Янковского и Борисова, в фильме также снимутся Паулина Андреева, которая сыграет гонщицу, влюблённую в Нагеля, и Алексей Гуськов.

Работа над фильмом начнётся в январе 2025 года, а часть съёмок пройдёт в живописных местах Сербии и Черногории. Этот проект обещает не только захватывающий сюжет, но и глубокое погружение в атмосферу начала XX века, когда автомобили только начинали завоёвывать сердца энтузиастов по всему миру.

«Битва Моторов» обещает стать не только зрелищной ретро-драмой, но и важным вкладом в историю российского кинематографа, рассказывая о первых шагах отечественного автомобилестроения и героизме русских гонщиков.