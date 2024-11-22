Это как «Слово пацана» и «Бригада»: что нужно знать про новый сериал о 90-х «Дети перемен» «Дети перемен», 1-й сезон: всё о сериале. Дата выхода первой серии, актёры, фотографии, о сюжете, трейлеры и интересные факты в материале Life.ru. 22 ноября, 10:33 «Дети перемен» 2024: выход нового сериала, который взбудоражил поклонников лихих 90-х. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © kino-teatr, © kino-teatr , © kino-teatr

«Дети перемен» 2024 года — жестокий и реалистичный сериал о разборках в 90-е, который стартовал в 2024 году и уже привлёк внимание поклонников криминальных драм. Сюжет, атмосфера и актёрская игра обещают подарить зрителям новый взгляд на одну из самых противоречивых эпох в истории России.

«Дети перемен» 2024: дата выхода 1-го сезона

Дети перемен: дата выхода 1-го сезона

Премьера сериала «Дети перемен» состоялась 21 ноября 2024 года. Первый сезон включает восемь серий, которые будут выходить еженедельно на платформах START и Wink. Расписание выхода серий: 1-я серия — 21 ноября 2024 года;

2-я серия — 28 ноября 2024 года;

3-я серия — 5 декабря 2024 года;

4-я серия — 12 декабря 2024 года;

5-я серия — 19 декабря 2024 года;

6-я серия — 26 декабря 2024 года;

7-я серия — 2 января 2025 года;

8-я серия — 9 января 2025 года.

«Дети перемен»: сериал и актёры

«Дети перемен» 2024: актёры, кто играет в сериале. Фото © kino-teatr

Одной из сильных сторон сериала «Дети перемен» 2024 года стал звёздный актёрский состав. Главную роль — строгой, но заботливой матери троих сыновей — сыграла Виктория Исакова. Её героиня, Флора Борисовна, вынуждена бороться за выживание семьи в условиях разрушающейся страны.

Среди актёров, сыгравших сыновей, выделяются Слава Копейкин (Пётр), Макар Хлебников (Юра) и Хетаг Хинчагов (Руслан). Их персонажи олицетворяют разные пути, которыми могла пойти молодёжь в 90-е: от работы на криминальных авторитетов до поиска себя в искусстве и торговле на рынках. Тимофей Трибунцев исполнил роль Михалыча — криминального лидера, под чьим влиянием оказывается старший сын Пётр.

«Дети перемен» 2024: интересные факты

«Дети перемен» 2024: интересные факты о съёмках нового сериала о 90-х. Фото © kino-teatr

Сценаристы и режиссёры уделили большое внимание воссозданию атмосферы 90-х. На съёмочной площадке сериала «Дети перемен» 2024 использовались аутентичные декорации: советские троллейбусы, устаревшие вывески магазинов и афиши, нарисованные вручную. Кроме того, сюжет нового сериала «Дети перемен» 2024 года отражает реальные события тех лет. Например, линии некоторых героев вдохновлены криминальными историями из региональных газет 90-х.

Жёсткость сцен, по словам создателей сериала «Дети перемен» 2024, передаёт суровую правду о лихих 90-х — времени, где человеческая жизнь могла стоить копейки. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях, чтобы подчеркнуть региональную специфику сюжета.

Отзывы о сериале «Дети перемен» 2024

Отзывы и рейтинг на сериал «Дети перемен» 2024 года: кому стоит посмотреть. Фото © kino-teatr

Сериал «Дети перемен» 2024 года уже получил противоречивые отзывы. Одни зрители хвалят проект за реализм и качественную актёрскую игру, другие считают, что он слишком акцентирует внимание на мрачных сторонах эпохи. Пользователи отмечают эмоциональную глубину и драматизм сюжетных линий в новом сериале «Дети перемен», однако критикуют за слишком медленный темп в некоторых эпизодах.

«Дети перемен» 2024: фото и кадры

Чтобы лучше понять атмосферу сериала «Дети перемен» 2024, предлагаем взглянуть на кадры проекта. Этот сериал идеально подходит для тех, кто интересуется эпохой 90-х. Он не просто рассказывает о криминальных разборках, а глубоко анализирует, как социальные потрясения тех лет повлияли на семьи, разрушая связи между близкими людьми.













Сценарий сериала «Дети перемен» 2024, основанный на реальных событиях, актёрский состав и внимание к деталям делают проект обязательным к просмотру для всех, кто хочет понять больше о жизни в 90-е. Ранее Life.ru рассказывал о 5 токсичных персонажах из известных советских фильмов, которые бесят зрителей до сих пор.

Авторы Сергей Трофимов