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13 ноября, 10:37

Юра Борисов, возможно, поборется за «Оскар»с Дензелом Вашингтоном

Юра Борисов в фильме «Анора» режиссер и сценарий Шон Бэйкер / © Кинопоиск

Юра Борисов в фильме «Анора» режиссер и сценарий Шон Бэйкер / © Кинопоиск

Российского актера Юрия Борисова могут номинировать на «Оскар» за его роль в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бейкер, сообщает Variety. Лента рассказывает о семье российского олигарха, живущей в США. Борисов, возможно, будет соревноваться за золотую статуэтку с такими известными американскими актерами, как Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Гай Пирс, сыгравший в «Бруталисте», Стэнли Туччи, исполнивший главную роль в «Конклаве», и Дензел Вашингтон, который снялся в «Гладиаторе 2».

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Шон Бейкер также может быть выдвинут на премию в категории «Лучший режиссер», а сам фильм «Анора» является серьезным претендентом на звание «Лучший фильм года».

Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где она была удостоена «Золотой пальмовой ветви». В фильме также сыграли отечественные актеры: Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и Марк Эйдельштейн. Официальный прокат в России стартовал 17 ноября.

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А ранее стало известно, кто может сыграть Альбуса Дамблдора в новой экранизации «Гарри Поттера». Одну из значимых и главных ролей с большей долей вероятности получит обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Шпионский мост» Марк Райлэнс.

Марина Фещенко
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