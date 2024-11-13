Юра Борисов, возможно, поборется за «Оскар»с Дензелом Вашингтоном

Российского актера Юрия Борисова могут номинировать на «Оскар» за его роль в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бейкер, сообщает Variety. Лента рассказывает о семье российского олигарха, живущей в США. Борисов, возможно, будет соревноваться за золотую статуэтку с такими известными американскими актерами, как Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Гай Пирс, сыгравший в «Бруталисте», Стэнли Туччи, исполнивший главную роль в «Конклаве», и Дензел Вашингтон, который снялся в «Гладиаторе 2».

Шон Бейкер также может быть выдвинут на премию в категории «Лучший режиссер», а сам фильм «Анора» является серьезным претендентом на звание «Лучший фильм года».

Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где она была удостоена «Золотой пальмовой ветви». В фильме также сыграли отечественные актеры: Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и Марк Эйдельштейн. Официальный прокат в России стартовал 17 ноября.