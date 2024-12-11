Претендент на «Золотой глобус» актёр Юра Борисов накатал 51 штраф почти на 100к
Юра Борисов. Обложка © ТАСС / ЕРА / CINDY ORD / POOL
Номинированный на «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора» актёр Юра Борисов имеет за собой 51 штраф за нарушение ПДД общей суммой почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным Mash, свой Mitsubishi Outlander Борисов приобрёл в середине 2020-го. С тех пор ему удалось 12 раз превысить, 21 раз нарушить правила разметки, 11 раз просрочить оплату парковки, шесть раз поставить авто в неположенном месте и проехаться на красный сигнал светофора. Большую часть штрафов Юра выплатил, однако плотный рабочий график мешает выплатить последний из них.
Недавно Юра Борисов, который сыграл в фильме «Анора», получил награду за лучшую роль второго плана на церемонии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Фильм повествует про проститутку, которая крутит роман с сыном русского олигарха. За второстепенную роль в картине Борисова номинировали на премию «Золотой глобус».