Претендент на «Золотой глобус» актёр Юра Борисов накатал 51 штраф почти на 100к

Номинированный на «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора» актёр Юра Борисов имеет за собой 51 штраф за нарушение ПДД общей суммой почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, свой Mitsubishi Outlander Борисов приобрёл в середине 2020-го. С тех пор ему удалось 12 раз превысить, 21 раз нарушить правила разметки, 11 раз просрочить оплату парковки, шесть раз поставить авто в неположенном месте и проехаться на красный сигнал светофора. Большую часть штрафов Юра выплатил, однако плотный рабочий график мешает выплатить последний из них.