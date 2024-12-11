Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 07:34

Претендент на «Золотой глобус» актёр Юра Борисов накатал 51 штраф почти на 100к

Юра Борисов. Обложка © ТАСС / ЕРА / CINDY ORD / POOL

Юра Борисов. Обложка © ТАСС / ЕРА / CINDY ORD / POOL

Номинированный на «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора» актёр Юра Борисов имеет за собой 51 штраф за нарушение ПДД общей суммой почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, свой Mitsubishi Outlander Борисов приобрёл в середине 2020-го. С тех пор ему удалось 12 раз превысить, 21 раз нарушить правила разметки, 11 раз просрочить оплату парковки, шесть раз поставить авто в неположенном месте и проехаться на красный сигнал светофора. Большую часть штрафов Юра выплатил, однако плотный рабочий график мешает выплатить последний из них.

Новые штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января
Новые штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января

Недавно Юра Борисов, который сыграл в фильме «Анора», получил награду за лучшую роль второго плана на церемонии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Фильм повествует про проститутку, которая крутит роман с сыном русского олигарха. За второстепенную роль в картине Борисова номинировали на премию «Золотой глобус».

Николай Рюмин
  • Новости
  • Юрий Борисов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar